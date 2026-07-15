DEBATT: Inte en ens droppe ska gå till spillo

Sammantaget har detta sedan länge framtvingat lösningar som sticker ut i ett nationellt perspektiv. Förekomsten av bevattningsdammar och anlagda våtmarker är högre här, särskilt på Öland. Men allt eftersom nederbörden fortsatt att minska syns en ökning också på fastlandssidan. En rörelse som tycks fortsätta västerut. Därtill har länet nu flera avsaltningsanläggningar, pipelines och diverse anläggningar för återvinning av vatten som används i industrin.

Denna omställning måste fortsätta. Klimatförändringen är obeveklig och följderna tydliga över i princip hela vår kontinent.

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Att vara mest utsatt för vattenbrist är i grunden djupt problematiskt. Inte bara praktiskt utan också ett ständigt orosmoment, inte minst för våra lantbrukare. Samtidigt finns det en möjlig uppsida. Den teknik som utvecklats och det försprång i termer av kunskap som finns i sydost kan också bli en fördel när andra landsändar nu också drabbas.

Den nederbörd som faller över oss är normalt koncentrerad till vinterhalvåret då vårt grundvatten ska fyllas på. Den helt överskuggande utmaningen är att omhänderta den nederbörd som då faller för att använda den under den ofta torra växtsäsongen. Och visionen måste vara att inte en enda droppe ska gå till spillo. Att vi som har minst vatten också blir de som är allra bäst på att ta det tillvara.

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Självklart innebär det att vi alla måste bli bättre på att hushålla med detta vårt viktigaste livsmedel. Men lika viktigt blir att fånga upp det i våtmarker och bevattningsdammar. I båda dessa avseenden kan vi som län bli mycket bättre.

Vi som står bakom denna debattartikel vill verka för att finansiering, tillstånd och tillkomst av sådana anläggningar underlättas. Myndigheter, forskning och verksamhetsutövare måste arbeta nära och förtroendefullt tillsammans. Visionen om att varje droppe ska tas tillvara, och att vi som har minst ska vara ledande i utvecklingen, kräver detta.

Redan för mer än 150 år sedan var torkan en faktor bakom den stora utvandringen från Småland till Nordamerika. Vi minns Karl-Oskars ord – ”är det hö eller kattahår..?” Som senare ättlingar till dem som stannade kvar står vi nu inför samma utmaning.

Allan Widman

Landshövding Kalmar län

Paul Robertson

VD Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Roger Gustafsson

Ordförande LRF Sydost