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Kommuninvånare körde bil rattfull – riskerar dryga böter

En man i 50-årsåldern från Vimmerby kommun åtalas för rattfylleri och riskerar dryga böter. Foto: MostPhotos

Kommuninvånare körde bil rattfull – riskerar dryga böter

KRIM 14 juli 2026 21.00

Den man i 50-årsåldern som misstänks för att ha kört rattfull i Vimmerby i torsdags åtalas nu för rattfylleri och riskerar dryga böter.

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Det var vid 14.30-tiden i torsdags som polisen stoppade en bilist på Hultsfredsvägen i Vimmerby för en fordons- och förarkontroll. Föraren, en man i 50-årsåldern, upplevdes påverkad och fick följa med till stationen för provtagning misstänkt för rattfylleri. Det visade sig att han hade 0,46 promille alkohol i blodet.

Föraren, en man i 50-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun, åtalas misstänkt för rattfylleri, ett brott som han erkänner i förhör. Åklagaren anser att målet kan avgöras utan huvudförhandling och att han ska få betala dagsböter på sammanlagt 18 400 kronor.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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