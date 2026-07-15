VIMMERBYBO VANN STORVINST MED ANDELSSPEL

Drygt 669 000 kronor. Så mycket vann en spelare i Vimmerby när ett svenskt andelsspel gick in på Eurojackpot under tisdagskvällen. Foto: Pressbild

En svensk rad prickade in 5+1 rätt på Eurojackpot och vann 6 693 510 kronor i kväll. Vinsten delas mellan tio spelare runt om i Sverige – och en av vinnarna bor i Vimmerby.

Tisdagens dragning av Eurojackpot resulterade i en ny svensk högvinst. Ett andelsspel online med tio andelar prickade in 5+1 rätt och vann totalt 6 693 510 kronor. Vinsten delas mellan tio spelare runt om i Sverige och varje andel blir värd 669 351 kronor. Det sprider såklart glädje över hela landet med vinnare från norr till söder.

En av de vinnande andelarna gick till en spelare från Vimmerby. Övriga vinnare är hemmahörande på Gotland och i Göteborg, Sandviken, Luleå, Jönköping, Linköping och Stockholm. Tre av de vinnande andelarna gick till spelare i Göteborg.

”Det är alltid roligt att få gratulera till en stor svensk vinst på Eurojackpot. Att en så hög vinst faller ut redan i den näst högsta vinstgruppen visar verkligen vilka möjligheter som finns i spelet. Stort grattis till vinnarna”, säger Rebecca Tenor, kommunikatör på Svenska Spel Tur, i ett pressmeddelande.

Det vinnande andelsspelet spelades online via Svenska Spel Turs hemsida och app.