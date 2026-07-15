Dags för ideella loppisen – så många fler barn får önskedagar

Snart är det dags för loppmarknad i Gästgivarehagen, där pengarna bland annat går till Lovis önskedag. Arkivbild från när Lovis och Carita Thörn, är drivande i "Vår Stora Dag", träffades. Foto: Lotta Madestam

Den årliga traditionen håller i sig. Den 18 juli är det dags för loppismarknad i Gästgivarehagen i Vimmerby, för att samla in pengar till ”Vår Stora Dag”.

Vår Stora Dag har funnits sedan spöksmyget för tre år sedan, då det samlades in pengar till en liten kille som fått leukemi.

– Då delade vi intäkterna till Vår Stora Dag och Min Stora Dag, men sen fick vi in lite ansökningar från föräldrar till barn med olika diagnoser om vi kunde hjälpa dem med en önskedag. Så då kände vi i gruppen att vi kanske bara ska köra till Vår Stora Dag, säger Carita Thörn, som är drivande i Vår Stora Dag.

Sedan dess har många slutit upp bakom den ideella organisationen.

– Vi har jättemånga gåvogivare, så det är så behjärtansvärt att göra det här. Folk är väldigt givmilda och vill vara med. Och kommer på loppisen! Och de som inte vill handla på loppisen, de fikar och umgås. Det är jättetrevligt.

Alla är välkomna att ställa upp loppisbord

Lördagen den 18 juli är det alltså dags igen för loppmarknad. Alla är välkomna att ställa upp ett loppisbord, där bordavgiften på 50 kronor också oavkortat går till Vår Stora Dag. Än så länge är det runt 10–12 som har anmält sig, men det går även bra att dyka upp på plats.

Tidigare år har många hittat till loppisen, vilket man såklart hoppas ska ske även i år.

– Förra året hade vi jättemycket turister som kom faktiskt.

Det kommer även finnas ostkakelotteri från Frödinge, samt kommer det serveras kaffe och nygräddade våfflor.

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Helt ideellt arbete

Det är åtta personer som tillsammans arrangerar Vår Stora Dag-loppisen, men de får även hjälp av EPA-förare.

– De kommer och hjälper till och bär bord. De har varit parkeringsvakter, så de hjälper oss. Så EPA-killar, måste jag säga, det är inte bara bus. De är jätteduktiga de här killarna, säger Carita Thörn.

Carita Thörn berättar att hon någon gång fått frågan om de själva tjänar pengar på det här.

– Det måste jag poängtera att absolut inte! Alla gör det här helt ideellt. Vi har samlat in nästan 600 000 kronor, och det är helt ideellt. Det är ingen som tjänar pengar på det, snarare tvärtom att man lägger ut på olika sätt.

Insamling till Christians barn och Lovis

I år på loppmarknaden har ”Vår Stora Dag” främst två riktade insamlingar. Den ena är till Eksjöpolisen Christian Zedigs barn.

– Vi ska skänka pengar så de kan göra en önskedag, sen när det har lugnat ner sig lite, säger Carita Thörn, som har varit i kontakt med Christians pappa.

Den andra insamlingen går till Lovis Fasth, som ska få åka till Spavillan i Eksjö ihop med sina föräldrar den sista juli. Insamlingarna till olika barn pågår löpande hos Vår Stora Dag, oavsett om det är något evenemang i närtid.

– Insamlingarna till barnen är öppna och det sker privat, så de kontaktar mig om man vill ge en peng. Det behöver inte bli jättestora summor, utan bara tanken tycker jag är viktig.