Ung kvinna i Vimmerby anmäler äldre par för ofredande

En ung kvinna i Vimmerby anmäler ett äldre par för ofredande.

Enligt polisen uppger målsäganden, en kvinna i 20-årsåldern, att hon vid upprepade tillfällen ha blivit kontaktad av paret, som är en man och en kvinna i 60-70-årsåldern. Detta ska ha "stört kvinnans frid" och skett trots att hon tydligt har förklarat att hon inte vill att de kontaktar henne.

Händelserna ska ha skett i slutet av förra veckan, och under lördagen gjorde kvinnan en polisanmälan avseende ofredande.

Det är oklart vilken relation de inblandade personerna har med varandra.