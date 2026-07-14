Här är årets lärare i din kommun: "Viktigt att uppmärksamma lärare"

Nu står det klart vilka som har utsetts till Årets lärare i varje kommun 2026. Här är en bild från förra årets Lärargala i Stockholm. Foto: Pressbild
För elfte året i rad passar Beatastiftelsen på att hylla lärarnas avgörande insatser för Sveriges skolelever. Stiftelsen anordnar varje år Lärargalan – och har nu presenterat vilka som har utsetts till ”Årets lärare” i varje kommun 2026. Tusentals elever från hela landet har nominerat lärare som gjort verklig skillnad – och kommunvinnarna presenterades i måndags.
”Varje år påminns vi om vilken kraft som finns i en riktigt bra lärare. Genom elevernas egna ord ser vi hur lärare väcker nyfikenhet, skapar trygghet och förändrar liv. Därför är det viktigt att uppmärksamma lärare i varje kommun i Sverige”, säger Beata Kull, grundare av Beatastiftelsen, i ett pressmeddelande.
Då äger årets gala rum
Av alla kommunvinnare kommer en lärare i varje län att lyftas fram som länsvinnare. Dessa presenteras en vecka före galakvällen. Bland länsvinnarna utses sedan ”Årets lärare 2026 – ett hederspris som delas ut under Lärargalan på Konserthuset i Stockholm den 16 oktober.
Alla nominerade lärare har också möjlighet att uppmärksammas inom någon av galans nio övriga kategorier: Årets förskollärare, Årets lärare inom fritidshem, Årets lågstadielärare, Årets mellanstadielärare, Årets högstadielärare, Årets gymnasielärare, Årets yrkeslärare, Årets ledstjärna samt Lärargalans pris för ungas psykiska hälsa.
Bakom urvalet står Lärargalans jury, som består av tidigare pristagare från hela landet. Juryn samlar in, kvalitetssäkrar och fördjupar nomineringarna, bland annat genom att ta in referenser på de nominerade lärarna. Det är dock elevernas egna ord som ligger till grund för utmärkelserna.
Här är lärarvinnaren i din kommun
Det har utsetts åtta kommuninvånare, sex i fjol, i Kalmar län.
Emmaboda: Alfred Sjögren, högstadielärare på Bjurbäcksskolan
Hultsfred: Malin Hägg, högstadielärare på Albäcksskolan
Högsby: Louise Lazic Oskarsson, lågstadielärare på Fröviskolan
Kalmar: Dan Frendin, gymnasielärare på Stagneliusskolan
Nybro: Per Andersson, högstadielärare på Paradisskolan
Oskarshamn: Lina Borg, högstadielärare på Kristinebergsskolan
Vimmerby: Linda Holm, lågstadielärare på Vimarskolan
Västervik: Fredrik Thornell, gymnasielärare på Västerviks gymnasium
Elevmotiveringar till lärarvinnarna i Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar:
Malin Hägg, högstadielärare på Albäcksskolan i Hultsfreds kommun:
"Malin är verkligen en av de lärare som betyder mest för mig men även så många andra här på Albäcksskolan. Hon bemöter alla med samma vänliga leende och är så otroligt snäll och förstående. Man blir alltid sedd av Malin och frågan om man mår bra kommer ofta, vilket verkligen visar att hon bryr sig om sina elever. Hon lyssnar, hjälper och gör verkligen allt för att alla ska ha det bra. Även fast alla har dåliga dagar så märks det aldrig på Malin, även fast hon har världens sämsta dag så är hon fortfarande först med att kolla att alla i omgivningen mår bra. Man behöver aldrig vara orolig när man är runt henne, hon liksom sprider glädje hos oss alla. Malin är verkligen fin insida ut och därför vill jag nominera just henne till Lärargalan."
Dan Frendin, gymnasielärare på Stagneliusskolan i Kalmar kommun:
"Jag vill nominera Danne (Dan Frendin) eftersom han verkligen är en bra lärare som hjälpt mig under min skolgång. Dan har gjort ett under som lärare och fångar verkligen allas intresse. Dan har även gjort en egen kurs (livsplanskurs) som gett mig perspektiv på livet. När man går gymnasiet är det svårt att veta vart man ska, men Dan är alltid där som en stöttepelare.Jag vill nominera Dan eftersom han är en väldigt passionerad lärare som brinner verkligen för sitt ämne vilket smittar ut över eleverna. Han är även rolig, omtänksam och en god människa."
Linda Holm, lågstadielärare på Vimarskolan i Vimmerby kommun:
"Linda är världens bästa lärare för mig och min klass. Hon lyssnar på riktigt när vi pratar med henne. Hon skapar roliga arbetsuppgifter och jag får möjlighet att lära mig om allt möjligt. Hon är rättvis och göra skolan rolig."
Fredrik Thornell, gymnasielärare på Västerviks gymnasium i Västerviks kommun
"Vi nominerar Fredrik till Lärargalan då han är en stor inspiration och otroligt pedagogisk. Han fångar upp elever och anpassar sitt lärande utefter deras behov. Han är tydlig i sin undervisning och är noga med att alltid förmedla tillräcklig information. Han har ett genuint intresse för att lära ut och bryr sig om sina elever. Vid utvecklingssamtal frågar han alltid hur man mår och erbjuder stöd vid behov."