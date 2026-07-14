Här är årets lärare i din kommun: "Viktigt att uppmärksamma lärare"

Nu står det klart vilka som har utsetts till Årets lärare i varje kommun 2026. Här är en bild från förra årets Lärargala i Stockholm. Foto: Pressbild

Tusentals skolelever har nominerat sina favoritlärare till Lärargalan 2026. Nu är det klart och presenterat vilka som tilldelas titeln ”Årets lärare” i varje kommun. I år finns det vinnare från Vimmerby, Hultsfreds, Västerviks och Kalmar kommun.

För elfte året i rad passar Beatastiftelsen på att hylla lärarnas avgörande insatser för Sveriges skolelever. Stiftelsen anordnar varje år Lärargalan – och har nu presenterat vilka som har utsetts till ”Årets lärare” i varje kommun 2026. Tusentals elever från hela landet har nominerat lärare som gjort verklig skillnad – och kommunvinnarna presenterades i måndags.

”Varje år påminns vi om vilken kraft som finns i en riktigt bra lärare. Genom elevernas egna ord ser vi hur lärare väcker nyfikenhet, skapar trygghet och förändrar liv. Därför är det viktigt att uppmärksamma lärare i varje kommun i Sverige”, säger Beata Kull, grundare av Beatastiftelsen, i ett pressmeddelande.

Då äger årets gala rum

Av alla kommunvinnare kommer en lärare i varje län att lyftas fram som länsvinnare. Dessa presenteras en vecka före galakvällen. Bland länsvinnarna utses sedan ”Årets lärare 2026 – ett hederspris som delas ut under Lärargalan på Konserthuset i Stockholm den 16 oktober.

Alla nominerade lärare har också möjlighet att uppmärksammas inom någon av galans nio övriga kategorier: Årets förskollärare, Årets lärare inom fritidshem, Årets lågstadielärare, Årets mellanstadielärare, Årets högstadielärare, Årets gymnasielärare, Årets yrkeslärare, Årets ledstjärna samt Lärargalans pris för ungas psykiska hälsa.

Bakom urvalet står Lärargalans jury, som består av tidigare pristagare från hela landet. Juryn samlar in, kvalitetssäkrar och fördjupar nomineringarna, bland annat genom att ta in referenser på de nominerade lärarna. Det är dock elevernas egna ord som ligger till grund för utmärkelserna.

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Här är lärarvinnaren i din kommun

Det har utsetts åtta kommuninvånare, sex i fjol, i Kalmar län.

Emmaboda: Alfred Sjögren, högstadielärare på Bjurbäcksskolan

Hultsfred: Malin Hägg, högstadielärare på Albäcksskolan

Högsby: Louise Lazic Oskarsson, lågstadielärare på Fröviskolan

Kalmar: Dan Frendin, gymnasielärare på Stagneliusskolan

Nybro: Per Andersson, högstadielärare på Paradisskolan

Oskarshamn: Lina Borg, högstadielärare på Kristinebergsskolan

Vimmerby: Linda Holm, lågstadielärare på Vimarskolan

Västervik: Fredrik Thornell, gymnasielärare på Västerviks gymnasium