ALV:s högsäsong har börjat – kilometerlånga köer på Lundgatan

Det blev även köer från brandstationshållet på nedre delen av Lundgatan. Foto: Stefan Härnström

Den nya infarten med fler filer har förbättrat trafikflödet enligt ALV:s vd Joacim Johansson men vid högsäsongen som på tisdagen blir det ändå köer på Lundgatan in till portalen. Foto: Stefan Härnström

Strömmen av besökare på Astrid Lindgrens Värld tätnar. Runt ringleden Lundgatan var det tidvis långa köer av bilar från alla håll som möttes vid anläggningens infart men den har haft en bra effekt och det rullar på enligt vd:n Joacim Johansson.

Tisdagarna i juli är statistiskt sett de mest välbesökta dagarna på året och tisdagen den 14 juli 2026 kan bli en mycket bra start på högssäsongsperioden. Nya infarten med flera filer är tänkt att ge ett bättre och jämnare flöde. Den klassiska bilkön runt Lundgatan sträckte sig till tennishallen.

Den nya infarten med flera filer och att man börjat fylla parkeringen på bortre delen har gett ett bättre flöde berättar vd:n Joacim Johansson som hjälpte till uppe vid nya infarten.

– Jag har varit vid portalen och vinkat in bilar och just kommit därifrån.

Hur har trafikflödet varit?

– De här inledande veckorna och månaderna har gett en god känsla. Det rullar mycket, mycket bättre än det gjort tidigare. Vår upplevelse är de här välbesökta dagarna att vi brukar ha kö fram till halv tolv. Nu senaste dagarna när vi haft runt 8000 till 9000 gäster så släpper kön någonstans kring klockan elva, typ en halvtimme bättre.

Vad har parkeringspersonalen sagt om belastningen?

– När jag har pratat med ansvariga är också känslan att det är lättare att fylla även om det är superutmaningar hela tiden, såklart. Men ändå lättare att fylla och framför allt det här med att vi börjar fylla längs bort så vi slipper få bilar där folk går och så vidare. Det blir som en bättre generell trafikmiljö.

Gott om folk vid entrén

De som hade hyrt boende eller ställplats runt parken kunde vandra eller cykla till entrén i ett behagligt juliväder. Familjen Moberg Folkesson var på ALV för första gången och pappa Christoffer berättade att de stod på ställplatsen en bit från entrén. En liten promenadsträcka på några hundra meter.

Vid huvudingången var det visserligen mycket folk men insläppet hade ett bra flöde och det var inte trångt att gå förbi. Tullsa, Niilo och Kara Tollemark från Stockholm vandrade förbi ingången och det var dags att åka hem efter gårdagens parkbesök.

Hur har det varit med köer för er?

– Det har väl varit okej. Vi bodde ju på Oxgården så vi gick in via boendeentrén. Då var det inte så mycket kö.