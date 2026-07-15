UNG MAN DÖD EFTER MC-OLYCKA I GRANNKOMMUNEN

En motorcyklist körde av okänd anledning av vägen strax utanför Kristdala på tisdagskvällen. Föraren, en man i 25-årsåldern, har avlidit i samband med olyckan. Det skriver polisen på sin hemsida.

Det var vid 18.30-tiden på tisdagen som MC-olyckan inträffade på länsväg 711 mellan Vena och Kristdala. Olyckan inträffade precis innan Kristdala samhälle.

Operatören vid räddningstjänsten sydost berättar att en motorcykel körde av vägen och började brinna. Det var brand i terrängen när räddningstjänsten kom fram till platsen. Räddningstjänsten släckte branden och stoppade spridning.

Föraren av motorcykeln blev avtransporterad med ambulans.

Polisen meddelar vid 21.40-tiden att föraren, en man i 25-årsåldern, har avlidit i samband med olyckan. Anhöriga är underrättade. Olyckan kommer utredas och motorcykeln har tagits i beslag för teknisk undersökning.