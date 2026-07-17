DEBATT: Gör Fritidsbiljetten kostnadsfri för eleverna under terminerna

För vissa är svaret enkelt. För andra avgörs det av om någon vuxen kan skjutsa, om bussen går eller om familjen har råd med ännu en kostnad. Så ska det inte vara i Kalmar län.

För många unga i Kalmar län börjar fritiden med en enkel fråga: hur tar jag mig dit?

Som del i vårt trygghetskontrakt vill vi socialdemokrater i Kalmar län göra Fritidsbiljetten kostnadsfri för högstadie- och gymnasieelever, 13 till 19 år, under terminerna. Det ska bli lättare för unga att ta sig till aktiviteter, vänner, kultur och föreningsliv. Ungas frihet ska inte avgöras av föräldrarnas swish, bil eller möjlighet att skjutsa.

Kalmar län är stort. Avstånden är en del av vår vardag. För många unga är kollektivtrafiken nyckeln till ett friare liv. Den kan avgöra om man kan vara med i laget, gå på kulturskolan, träffa vänner i grannorten eller komma hem efter en aktivitet. Därför är Fritidsbiljetten mer än en biljett. Den är en jämlikhetsreform.

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Många barnfamiljer har haft det tufft de senaste åren. Mat, el, räntor och boendekostnader har ökat. I Kalmar län lever över 4 000 unga i hushåll där minst en förälder har skulder hos Kronofogden eller är under skuldsanering. När ekonomin pressas är det ofta barns och ungas fritid som får stå tillbaka. Det kan låta litet med en bussresa till träningen. Men för en familj med små marginaler kan den vara skillnaden mellan att komma iväg och att stanna hemma.

Vårt förslag omfattar 19 602 unga i hela Kalmar län. Det är en investering i dessa ungas hälsa. Vi vet att rörelse, kultur, föreningsliv och gemenskap spelar stor roll för hur unga mår. I en tid när många unga känner stress, ensamhet och oro ska samhället göra det lättare att vara med, inte svårare. En bussbiljett löser inte allt, men för många kan den vara avgörande.

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Förslaget beräknas innebära ett intäktsbortfall på cirka 7,1 miljoner kronor för länstrafiken. Det är inte småpotatis. Men politik handlar om prioriteringar. Vi tycker att det är en rimlig kostnad för en reform som når nästan 20 000 unga och många barnfamiljer. Sedan tidigare har vi prioriterat äldre resenärer genom seniorkort. Nu vill vi prioritera ungas frihet och barnfamiljernas vardag.

Det är dessutom bra för klimatet och kollektivtrafiken på sikt. När unga vänjer sig vid att resa kollektivt byggs hållbara resvanor för framtiden. Det stärker både miljön och möjligheten att hålla ihop länet.

Vi socialdemokrater vill att Kalmar län ska vara ett län där barn och unga får växa, delta och känna framtidstro. Där fritiden inte blir en klassfråga. Där fler kan vara med.

Skriv på trygghetskontraktet för Region Kalmar län genom att rösta på Socialdemokraterna den 13 september.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd