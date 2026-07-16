Lönnebergaveckan återkommer med favoriter och lite nytt

Mellan 18 till 26 juli blir det en rad olika evenemang under Lönnebergaveckan. Arrangemanget är en tradition som nu går in på sitt 39:e år berättar Gunborg Nilsson, en av arrangörerna.

Det var Katarina Genberg som startade Lönnebergaveckan 1986. Hon var den dåvarande kultursekreteraren i Hultsfreds kommun. Eftersom karaktären Emil som kommer från Lönneberga var så känd tyckte hon att man borde göra något på orten.

- Därefter har vi fortsatt med de föreningar i trakten som vill ställa upp, berättar Gunborg.

Evenemanget är en sorts hemvändarhelg men också riktad till turister och boende på orten förklarar Gunborg. Man har som vanligt satsat på små mysiga familjegrejer istället för några jättestora event. Dels för att man har små resurser och dels för att man känner att veckan är uppskattad som den är.

- Vi kör ju ungefär lika från år till år. Punkterna är ungefär desamma men vi byter ut själva innehållet i dem. Vi har en del nya artister som medverkar i vår öppen kyrkakonsert som sångerskan Jennie Leander. Hon uppträder på fredagen med "Jazz To Zero" med en ensemble med flera duktiga musiker, hennes mamma är uppvuxen i Lönneberga så det är trevligt att hon ensemblen uppträder. Vi har duktiga kyrkomusiker i Aspelands pastorat som vi kan utnyttja.

Rundvandringar, auktion och motorcykelhistoria

Man kommer att ha olika rundvandringar på intressanta platser. Till exempel går man på lördagen runt i det före detta ålderdomshemmet som nuförtiden är ett vandrarhem. Lasse Oskarsson kommer berätta om husets historia och nuvarande ägaren kommer berätta hur vandrarhemmet drivs. Lasse Oskarsson kommer dessutom återigen hålla i den omtyckta auktionen på tisdagen.

- Auktionen drar alltid mycket folk, det är väl lite av veckans höjdpunkt. Så har vi sista söndagen på hembygdsgården då vi pratar om Indianmotorcyklar. Oscar Hedström som var med och startade motorcykelmärket föddes i Lönneberga innan familjen emigrerade till USA. Det kommer vi få veta mer om. Det är några från orten som har Indianmotorcyklar som kommer att visas.