En knapp vecka efter Transportstyrelsens beslut att upphäva länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om att ge tillstånd till rally-SM i både Vimmerby och Hultsfred kommer Vimmerby MS med glädjande besked. Tävlingen kommer genomföras helt enligt plan. Foto: Stefan Härnström

Med mindre än en månad kvar till att Emiltrofén, deltävling fem i Rally-SM, ska köras i Vimmerby och Hultsfred hävde Transportstyrelsen tävlingstillståndet. Nu kommer Vimmerby MS med beskedet att rallytävlingen kommer genomföras som planerat 6–8 augusti.

Vimmerby MS arbetar tillsammans med Länsstyrelsen med ett nytt tillstånd efter att Transportstyrelsen upphävt det tidigare beslutet. Klubben skriver i ett pressmeddelande att arbetet är långt framskridet och att en ny lösning för tävlingen har tagits fram.

Beslutet innebär att en cirka 16 kilometer lång specialsträcka inte kan användas i den ursprungliga tävlingsplanen. Tävlingsledningen har därför under de senaste dagarna arbetat intensivt med alternativa lösningar. Den nya bansträckningen ersätter den aktuella specialsträckan, vilket innebär att tävlingen totalt blir omkring 3–4 kilometer kortare än ursprungligen planerat.

"Vårt fokus har varit att snabbt hitta en lösning tillsammans med Länsstyrelsen. Vi är glada över att vi nu har en ny tävlingslösning på plats och ser fram emot att välkomna förare, publik och funktionärer till en fantastisk rallyhelg i Vimmerby och Hultsfreds kommuner den 6–8 augusti", säger tävlingsledningen från Vimmerby MS i ett pressmeddelande.

Markägare överklagade beslut