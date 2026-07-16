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RALLY-SM BLIR AV SOM PLANERAT – NYTT TILLSTÅND PÅ VÄG

En knapp vecka efter Transportstyrelsens beslut att upphäva länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om att ge tillstånd till rally-SM i både Vimmerby och Hultsfred kommer Vimmerby MS med glädjande besked. Tävlingen kommer genomföras helt enligt plan. Foto: Stefan Härnström

RALLY-SM BLIR AV SOM PLANERAT – NYTT TILLSTÅND PÅ VÄG

MOTOR 16 juli 2026 13.20

Med mindre än en månad kvar till att Emiltrofén, deltävling fem i Rally-SM, ska köras i Vimmerby och Hultsfred hävde Transportstyrelsen tävlingstillståndet. Nu kommer Vimmerby MS med beskedet att rallytävlingen kommer genomföras som planerat 6–8 augusti. 

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Vimmerby MS arbetar tillsammans med Länsstyrelsen med ett nytt tillstånd efter att Transportstyrelsen upphävt det tidigare beslutet. Klubben skriver i ett pressmeddelande att arbetet är långt framskridet och att en ny lösning för tävlingen har tagits fram. 

Beslutet innebär att en cirka 16 kilometer lång specialsträcka inte kan användas i den ursprungliga tävlingsplanen. Tävlingsledningen har därför under de senaste dagarna arbetat intensivt med alternativa lösningar. Den nya bansträckningen ersätter den aktuella specialsträckan, vilket innebär att tävlingen totalt blir omkring 3–4 kilometer kortare än ursprungligen planerat. 

"Vårt fokus har varit att snabbt hitta en lösning tillsammans med Länsstyrelsen. Vi är glada över att vi nu har en ny tävlingslösning på plats och ser fram emot att välkomna förare, publik och funktionärer till en fantastisk rallyhelg i Vimmerby och Hultsfreds kommuner den 6–8 augusti", säger tävlingsledningen från Vimmerby MS i ett pressmeddelande.  

Markägare överklagade beslut

Bakgrunden till Transportstyrelsens beslut är att en markägare överklagade Länsstyrelsens tidigare beslut. Vimmerby MS och  berörd vägförening anser att de hade de handlingar och underlag som krävdes när ansökan lämnades in till Länsstyrelsen. Tillståndet beviljades också efter Länsstyrelsens ordinarie prövning.

Vimmerby MS vill tydliggöra att det inte har förekommit oenighet mellan klubben och den berörda vägföreningen.

"Vi har haft ett mycket gott samarbete med vägföreningen och är tacksamma för det stora engagemang och den tid som lagts ner för att hjälpa oss i processen", säger tävlingsledningen.

Trots att både Vimmerby MS och vägföreningen anser att den dokumentation som lämnats in är korrekt har Transportstyrelsen valt att upphäva Länsstyrelsens tillstånd. Det finns inte tillräckligt med tid för att få en eventuell överklagan prövad före tävlingen, skriver Vimmerby MS. 

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"Inte ett rimligt sätt"

Svenska Bilsportförbundet reagerar starkt på den uppkomna situationen.

"Det här är inte ett rimligt sätt att hantera ett ärende där både arrangören och vägföreningen har gjort allt som krävts av dem. Länsstyrelsen har prövat ansökan och beviljat tillstånd, och då måste arrangören kunna lita på att beslutet gäller. Att tävlingen nu äventyras så här sent på grund av en enskild persons överklagande skapar en mycket osäker situation för hela arrangörsledet. Vi kommer att driva den här frågan vidare efter tävlingen för att se till att liknande situationer inte ska kunna uppstå i framtiden. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Vimmerby MS, Länsstyrelsen och den berörda vägföreningen för det konstruktiva samarbete de haft under den här processen, säger Jonas Kruse.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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