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Körkortslös man körde bil med 1,3 promille i Södra Vi – åtalas

Foto: Jakob Karlsson

Körkortslös man körde bil med 1,3 promille i Södra Vi – åtalas

KRIM 15 juli 2026 20.00

Den man i 70-årsåldern som polisen stoppade i Södra Vi i måndags åtalas nu misstänkt för både grovt rattfylleri och grov olovlig körning.

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Det var strax före klockan 17 på måndagen som polisen stoppade en personbil på Björkavägen i Södra Vi. Föraren, en man i 70-årsåldern, blev misstänkt för grovt rattfylleri efter att ha blåst positivt i polisens sållningsinstrument och tagits med för vidare provtagning.

Han åtalas nu misstänkt för två brott – grovt rattfylleri och grov olovlig körning – då hans körkort är återkallat plus att han hade 1,3 promille alkohol i blodet.

Den nu åtalade mannen erkänner grov olovlig körning och vidgår omständigheterna men förnekar brottet grovt rattfylleri.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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