Körkortslös man körde bil med 1,3 promille i Södra Vi – åtalas

Den man i 70-årsåldern som polisen stoppade i Södra Vi i måndags åtalas nu misstänkt för både grovt rattfylleri och grov olovlig körning.

Det var strax före klockan 17 på måndagen som polisen stoppade en personbil på Björkavägen i Södra Vi. Föraren, en man i 70-årsåldern, blev misstänkt för grovt rattfylleri efter att ha blåst positivt i polisens sållningsinstrument och tagits med för vidare provtagning.

Han åtalas nu misstänkt för två brott – grovt rattfylleri och grov olovlig körning – då hans körkort är återkallat plus att han hade 1,3 promille alkohol i blodet.

Den nu åtalade mannen erkänner grov olovlig körning och vidgår omständigheterna men förnekar brottet grovt rattfylleri.