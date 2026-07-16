En man hemmahörande i Västerviks kommun åtalas för drograttfylla och ringa narkotikabrott. Han stoppades på riksväg 23 i Vimmerby den 15 juni och enligt provtagningen hade han amfetamin i kroppen. Foto: MostPhotos

En man från Västerviks kommun åtalas för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha stoppats på riksväg 23 i Vimmerby kommun den 15 juni. Han åtalas i Kalmar tingsrätt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott och riskerar böter.

Mannen ska enligt stämningsansökan ha kört lastbil påverkad och en provtagning visar att han ska ha tagit amfetamin. Han åtalas för både rattfylleri och ringa narkotikabrott och han erkänner brott, enligt förundersökningsprotokollet.

Åklagaren har 50 dagsböter om 240 kronor, totalt 12 000 kronor, som påföljdsförslag.