VIF F15 utslaget – föll mot skickligt lag: ”Hört talas om dem”

Vimmerby IF:s F15-lag vann gruppen och tog plats i Gothia Cups A-slutspel. Där tog det tvärstopp mot ett skickligt norskt lag. – Man får bara acceptera att de var ett nummer för stora, säger tränaren Torbjörn Bodman.

Efter den inledande 1–1-matchen mot Boo FF vann Vimmerby IF:s F15 de två efterföljande gruppspelsmatcherna mot Samueldals IF och Oldesloe från Tyskland med 3–0 och 4–0. VIF vann gruppen med sju poäng och sju plusmål och ställdes mot Skeid från Norge i A-slutspelets första match.

Det visade sig bli en övermäktig uppgift på Klarebergsvallen. VIF förlorade med 0–5 och är därmed utslaget ur årets upplaga av Gothia Cup.

— Man får bara acceptera att de var ett nummer för stora. De var jättebra och jätteduktiga och vi har hört talas om dem tidigare. De faller inte ur sitt system någon gång och rullar runt. Vi får jaga mycket boll och blir trötta, men det är inget fel på kämpainsatsen. Den har vi hela matchen igenom, säger Torbjörn Bodman.

Vad säger du om lagets insats i turneringen?

– Den är med beröm godkänd, framför allt för att vi lyckades vinna gruppen. Jag vet inte när det hände senast? Det är svårt att vinna en grupp. Hade man gått till B-slutspel hade man fått spela längre, men ett A-slutspel är alltid ett A-slutspel där man får vara med och kämpa mot de bästa lagen. Vi är jättestolta, extremt stolta över spelarna och laget.

Stämningen är av förklarliga skäl dämpad efter Gothia Cup-uttåget.

– Vi håller på och packar ihop nu. De är väldigt deppiga och det var mycket tårar efteråt, men det är bara att komma igen. Om någon dag kommer de vara jättestolta över insatsen i de här matcherna. Som lag splittras vi nu efter lunch och föräldrar är på ingång och ska hämta barnen.