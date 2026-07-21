JUST NU: ALLA TIDERS REKORD SLAGET PÅ ALV I DAG

Vd Jocke Johansson kan räkna in ett nytt besöksrekord för Astrid Lindgrens Värld. Dagsrekordet från 2011 slogs under tisdagen, då bilköerna ringlade långa i timtal.

Strax efter klockan 12.45 på tisdagen hade 12 669 gäster passerat grindarna till Astrid Lindgrens Värld. Därmed var det tidigare besöksrekordet från 2011 rejält utraderat. – Det är helt galet, säger vd Jocke Johansson och skrattar.

Den 20 juli 2011 löste 12 125 personer entré till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. I dag, 15 år och en dag senare, hade 12 669 gäster gått in genom grindarna vid klockan 12.45. Och då ringlade bilköerna fortfarande långa in mot parken.

– Det finns egentligen inget som talar för att vi inte passerar 13 000 gäster i dag – och det med råge, säger Astrid Lindgrens Världs vd Jocke Johansson när han slänger i sig en snabb lunch efter att ha gjort ett arbetspass på den fullsmockade parkeringen på förmiddagen.

Det skulle i så fall betyda att det gamla besöksrekordet i dag kommer att slås med över 1 000 personer. Självklart återkommer vi senare i eftermiddag med den slutliga siffran.

"Sjävlklart är det jättehäftigt"

Under hela morgonen och förmiddagen ringlade köerna kilometerlånga från alla håll mot temaparken, men bilkaoset beror enligt Jocke Johansson inte på att den nya infarten och de nya betalstationerna fungerar sämre än man hoppats.

– Nej, inte på något sätt. Det handlar bara om att vi har extremt många besökare i dag. Vi har fördubblat invånarantalet i staden och lite till, och det är klart att det märks, säger Jocke.

Hur går dina tankar nu?

– Självklart är det jättehäftigt. Samtidigt är det mycket bekvämare för alla om vi lyckas sprida ut besökarantalet lite jämnare, men det är svårt att styra. Vi kan bara informera folk om vilka dagar det är mest tryck här.

När sätter ni lapp på luckan?

– Vi brukar säga att när parkeringen är full så är det fullt, och det är den nu.

Annons:

Tittar mer på väderappar i dag

En annan sak som styr är självklart vädret. Under söndagen och måndagen var det till stora delar ganska bra dagar för ett besök på ALV, men prognoserna inför talade om regn i stort sett hela dessa båda dagar. Det gjorde att man landade på besökssiffror på ”bara” omkring 4 000 personer per dag.

– Folk tittar mycket mer i väderapparna i dag än för bara några år sedan. Det är jättestor skillnad, säger Jocke Johansson.

– Samtidigt är vi och övriga aktörer i vår branschorganisation inte oerhört imponerade över de väderprognoser som görs och de sannolikheter för nederbörd som levereras. Om jag har förstått det rätt så gör den enskilde meteorologen den skattningen, och i mitt perspektiv kan det ibland uppfattas som att de vill ta höjd och vara lite på den säkra sidan. Det påverkar oss jättehårt – oavsett i vilken riktning det är.

Men som alltid; efter regn kommer solsken. Det är tisdag den 21 juli 2026 ett strålande exmpel på för Astrid Lindgrens Värld.