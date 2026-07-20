Nya anmälningar i sommarstugekonflikten – hände för några år sedan

Bilden är en genrebild och sommarstugan på bild har inget med konflikten att göra. Foto: MostPhotos

Det har inkommit nya anmälningar till polisen i det infekterade bråket i ett sommarstugeområde i Vimmerby kommun.

Vår tidning har upprepade gånger rapporterat om den infekterade konflikten som finns mellan stugägare och markägare på ställe i Vimmerby kommun. Nu har markägarna vänt sig till polisen med en anmälan där brotten ska ha begåtts för flera år sedan.

– Det fortsätter. De bråkar om huruvida man får göra det ena eller det andra och hur man får köra bil och så vidare. Markägaren har anmält ett antal stugägare för att ha anlagt grusplaner för några år sedan, säger Lisa Koblanck vid polisen i Västervik.

Brottstiden sträcker sig från mars 2024 till i söndags, 19 juli.

– Vi har ett antal ärenden i detta område. Det har skett för ett par år sedan och det anmäls nu. Det är infekterat där, säger Lisa Koblanck.

Tidigare i somras, i början av juli, fick polisen in en annan anmälan kopplad till sommarstugekonflikten. Markägaren, en kvinna i 55-årsåldern, gjorde en anmälan enligt egenmäktigt förfarande om att någon parkerar på hennes mark.

”Hon anser att man har parkerat och hindrat henne från att komma förbi med sina jobbfordon”, sa Ulf Gollungberg vid polisen då.