Markägaren gör ny anmälan i infekterade bråket

Det infekterade bråket i ett sommarstugeområde i Vimmerby kommun bara fortsätter. Nu gör markägaren en ny anmälan mot en av stugägarna.

Vår tidning har upprepade gånger rapporterat om den infekterade konflikten som finns mellan stugägare och markägare på ett ställe i Vimmerby kommun. Nu har markägaren vänt sig till polisen med en anmälan gällande skadegörelse mot en av stugägarna. Enligt anmälaren har brottet begåtts någon gång under senaste månaden, från 20 juni till 20 juli.

Markägaren, en kvinna i 55-årsåldern, anser att stugägaren har lagt grus på betesmarken utan tillåtelse och uppskattar värdet till 15 000 kronor. Misstänkt för skadegörelsen är en stugägare i 60-årsåldern som är hemmahörande i en annan del av Sverige. Det står inte hur mycket grus det rör sig om.