Trafikskolan flyttar till Hultsfred – här är nya lokalen

Markus Sommer flyttar Virserums & Åsedas Trafikskola från Virserum till Hultsfred i höst. Den nya lokalen finns på Norra Oskarsgatan i Hultsfred. Bilden är ett montage. Foto: Privat

Markus Sommer flyttar sin trafikskola från Virserum till Hultsfred. Nu kan entreprenören berätta vilken lokal han kommer använda för satsningen i Hultsfred. – Det känns jättebra, säger Markus Sommer.

Markus Sommer flyttade sin trafikskola från Åseda till Virserum i februari 2023 i och med att han och frun Rosalie Albios Sommer var ägare till Virserums vandrarhem sedan några år tillbaka.

I slutet av maj sålde Markus och Rosalie vandrarhemmet till Ann-Christin Wichmann och Jan-Ole Busch.

Markus och Rosalie driver vandrarhemmet vidare som vanligt, till och med augusti ut, innan de nya ägarna tar över verksamheten från och med 1 september. Det innebär även att trafikskolan måste flytta från Virserum.

Klart med ny lokal

Nu meddelar Markus Sommer att trafikskolan flyttar till Hultsfred. Den nya lokalen är belägen på Norra Oskarsgatan och man tar över lokalen som Hultsfreds Städ & Service har haft.

– Vi tycker att det känns jättebra. Vi har tittat på två olika lokaler i Hultsfred. Den andra lokalen var mer central, men hyran var väldigt hög och lokalen var i behov av renovering. Det var mycket som var trasigt och som de kanske hade kunnat åtgärda, men det hade säkert gjort att hyran blivit ännu högre. Den vi har hittat nu kan vi bara flytta in så det är inget stort man behöver göra i lokalen. Det känns bra i lokalen som vi har fått tag i, säger Markus Sommer.

Han tycker att det är en bra lokal som är anpassad för hans verksamhet.

– Fördelen är att det inte är stort eftersom jag jobbar själv på trafikskolan. I och med att handledarkurserna försvinner från 1 augusti behöver jag inte längre så stora lokaler och då räcker lokalen som vi flyttar till. Det finns också parkeringsplatser för skolans bilar och kunder utanför trafikskolan. Jag tycker också att det är lättillgängligt, säger Markus Sommer.

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Fokus på Hultsfred och Vimmerby

Han själv har mötts av kommentaren om varför han inte kommer vara inne i centrum.

– Det behöver jag inte vara. Alla elever som jag möter upp brukar jag möta upp vid gymnasiet eller resecentrum i Hultsfred eller Vimmerby. Även i Virserum är det sällan att någon kommer till trafikskolan. Jag behöver inte ha en centrumnära lokal.

Markus och Rosalie bor numera utanför Mörlunda och tycker att det känns positivt att flytta verksamheten till Hultsfred.

– En stor anledning till att jag flyttar verksamheten från Virserum är att vi säljer vandrarhemmet. Ska jag vara kvar i Virserum eller ska jag vara någon annanstans? Då tänkte man kanske i Vetlanda, men nu bor vi utanför Mörlunda och då är Hultsfred närmast.

Markus Sommer har majoriteten av sina elever i Vetlanda och Hultsfred.

– I början körde jag bara i Vetlanda och sedan kom det folk som frågade varför jag inte körde i Hultsfred. De senaste tre åren har jag varit fokuserad på Vetlanda, Hultsfred och Vimmerby och det håller inte i längden.

Vilka städer kommer du fokusera på nu?

– Hultsfred och Vimmerby och sedan har jag såklart elever kvar som jag kör med i Vetlanda.

Trafikskolan ska få nytt namn

Det finns tankar på att byta namn på företaget som just nu heter Virserums & Åsedas Trafikskola.

– Det har jag ansökt om, men det är inte färdigt. Det är lite semestertider nu.

Vad har du för önskemål gällande nytt namn på trafikskolan?

– Hultsfreds trafikskola.

Markus Sommer får tillträde till lokalen på Norra Oskarsgatan från och med 1 augusti.

– Under augusti månad kommer det bli att flytta in och göra klart diverse grejer för att sedan komma igång med verksamheten i Hultsfred från och med 1 september.