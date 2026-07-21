BILDEXTRA: BILKÖERNA RINGLADE ÖVER HELA VIMMERBY

Köerna började redan ute på riksvägarna och gick förbi Björkbacken och Lundgatan ner mot Astrid Lindgrens Värld.

Även på gator som brukar slippa de så kallade tisdagsköerna till Astrid Lindgrens Värld som Prästgårdsgatan stod trafiken ibland stilla under kökaoset i Vimmerby. På platser som Drottninggatan, Badhusgatan, Snokebovägen och Krönvägen fick bilisterna vackert stå stilla. Foto: Stefan Härnström

Vid avfarten från riksväg 23/34 stod trafiken stilla både över och under viadukten.

Att Astrid Lindgrens Värld har högt besökstryck på tisdagarna i juli är välkänt och lokalborna brukar hålla sig borta från ringleden på Lundgatan och Vimmerbyallén mot parken. Under tisdagens förmiddagsrusning var köerna av en klass för sig. Vår tidning följde köerna under förmiddagen och lunchen.

Att kalla det hela för rusning ger inte en helt korrekt upplevelse av de långsamma köerna. Många passagerare klev ur och kunde följa bilen i långsam promenadtakt. Antagligen ett bättre alterantiv än att låta hela familjen sitta en timme i bilen.

Mängden bilar på gatorna var enorm. Där köerna vanligtvis brukar handla om Lundgatan och Vimemrbyallén var det på tisdagsförmiddagen även köbildning vid viaduktavfarten vid riksväg 23/34 och vid gatorna som möter Lundgatan som Prästgårdsgatan och Krönvägen, Drottninggatan vid Snokeborondellen, Västra Tullportsgatan och Badhusgatan - Förrådsgatan. Alltså tidvis köer ut från centrum mot ringleden.

Köerna märktes även ute på riksvägarna där det stundtals gick långsamt. Vid lunch hade det lättat något men runt parken fanns det fortfarande köer kvar en bit efter 12-slaget.