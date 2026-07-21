BILDEXTRA: BILKÖERNA RINGLADE ÖVER HELA VIMMERBY

Att kalla det hela för rusning ger inte en helt korrekt upplevelse av de långsamma köerna. Många passagerare klev ur och kunde följa bilen i långsam promenadtakt. Antagligen ett bättre alterantiv än att låta hela familjen sitta en timme i bilen.
Mängden bilar på gatorna var enorm. Där köerna vanligtvis brukar handla om Lundgatan och Vimemrbyallén var det på tisdagsförmiddagen även köbildning vid viaduktavfarten vid riksväg 23/34 och vid gatorna som möter Lundgatan som Prästgårdsgatan och Krönvägen, Drottninggatan vid Snokeborondellen, Västra Tullportsgatan och Badhusgatan - Förrådsgatan. Alltså tidvis köer ut från centrum mot ringleden.
Köerna märktes även ute på riksvägarna där det stundtals gick långsamt. Vid lunch hade det lättat något men runt parken fanns det fortfarande köer kvar en bit efter 12-slaget.