KAOSET – MYCKET LÅNGA KÖER TILL ALV PÅ ALLA INFARTSVÄGAR

Tredje tisdagen i juli är statistiskt toppdagen för Astrid Lindgrens Värld. I år verkar ine bli något undantag. Redan vid öppningstid var det långa köer ute på riksvägarna runt Vimmerby och på gatorna runt parken.

Hur länge köerna kan hålla i sig under tisdagen är svårt att säga något om. En läsare har hört av sig till Dagens Vimmerby och beskriver köerna som att man "aldrig sett något liknande tidigare" och att det står helt stilla i trafiken.

Enligt videoklipp som vår tidning har tagit del av är det köer förbi Åkeborondellen på riksväg 23/34.

En annan läsare, som hör av sig till vår tidning, ger sin bild av problematiken med köerna i staden.

"Det är totalstopp från både riksväg 23/34 och riksväg 40 och genom hela staden. Allt som skulle bli så bra bra med ny infart till ALV, om de bara kunde sluta ta betalt så kanske de skulle flyta på betydligt bättre i trafiken. Jättekul att ALV finns, men mindre kul när de blir trafikstockning genom bostadsområden till och med", skriver Vimmerbybon.

Om man har ärenden runt Vimmerby kan det vara läge att försöka planera turen till affären eller kanske gå till fots under förmiddagen.

Stefan Härnström

Ossian Mathiasson