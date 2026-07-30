MAN GRIPEN FÖR GROVT BROTT I VÄSTERVIKS KOMMUN I NATT

Det var strax innan midnatt som polis och ambulans larmades till Gamla torget i Gamleby. Utanför en restaurang ska två personer ha blivit misshandlade. Enligt polisens regionledningscentral rör det sig om en man i 60-årsåldern och en man i 40-årsåldern som ska ha fått ta emot slag och sparkar i bland annat ansiktet.

– Ingen av dem ska ha ådragit sig allvarliga skador. De kontrollerades av ambulanspersonalen, men det är oklart om någon av målsägarna behövde följa med till sjukhus, säger Jakob Palmgren, presstalesperson vid polisen.

När polisen anlände till platsen var det lugnt där och den misstänkte gärningsmannen var inte kvar.

– Efter utredningsåtgärder och utifrån vittnesuppgifter kunde han dock lokaliseras och gripas en stund senare. Det handlar om en man i 30-årsåldern och han är nu misstänkt för grov misshandel, men jag kan inte se om han är hörd ännu, säger Jakob Palmgren.