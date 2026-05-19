Köket kan få nytt liv med nya kökshandtag

Köket har börjat kännas trött. Det är inte slut eller uttjänt, men det känns helt enkelt tråkigt att komma in i om morgnarna. Det känns som att det är dags för någon förändring. En större renovering är inget alternativ. Att riva ut allt tar flera veckor och landar ofta på fem- eller sexsiffriga belopp.

Men det finns en mindre, snabbare väg som de flesta missar: byt det som slits mest, men som är enklast och billigast att byta ut.

Mest effekt för minst insats: Byt handtagen

Handtagen är små, men de styr blicken. De är det första du rör vid när du ska komma åt något. De är också det första som gästen ser när denne kliver in i köket. Ett rustikt mässingshandtag på en vit lucka ger ett annat budskap än ett mattsvart streckhandtag på samma lucka.

Skillnaden i pris mellan en totalrenovering av ett kök och att byta handtag är brutal. En full köksrenovering för ett standardkök landar enligt branschsajter någonstans mellan 80 000 och 180 000 kronor och försätter dessutom köket i obrukbart skick i veckor.

En uppsättning kökshandtag kostar däremot oftast bara några hundralappar och kan monteras samma eftermiddag.

Tittar man på hur mycket piggare köket känns av den ena eller den andra insatsen så står effekten inte i proportion till priset. Handtagsbyte vinner varje gång. Men det förutsätter att du gör det rätt. Annars sitter du där efter två timmar med snedborrade hål och en lucka som ser sämre ut än innan.

Vad ett c/c-mått är och varför mätningen avgör allt

För att handtagsbytet ska bli just ett snabbt eftermiddagsprojekt måste du veta vilket mått ditt befintliga handtag sitter på innan du beställer något. Det heter c/c, eller centrum-till-centrum. Det betyder avståndet mellan de två skruvhålen mätt från mitten av det ena till mitten av det andra. På en lucka du redan har är det avståndet redan satt. Det är det som de gamla skruvhålen sitter på, och det som du måste matcha med dina nya handtag.

De vanligaste måtten i Sverige är:

64 mm (vanligt på mindre lådor och skåp)

96 mm

128 mm

160 mm

192 mm

Äldre kök kan ha udda mått som inte matchar dagens standard. Det begränsar i så fall vilka handtag du kan använda utan att behöva borra om. Oavsett vad, är det första du måste göra att mäta. En tumstock eller ett måttband räcker. Skruva loss ett handtag, mät från mitten av första hålet till mitten av det andra, skriv ner. Beställ.

Och om du valt fel? Då får du antingen skicka tillbaka eller – om du förälskat dig i dem du köpt och det inte finns några andra storlekar – plugga, spackla, slipa och lacka. Det blir betydligt mer jobb. Men också betydligt mindre jobb jämfört med en köksrenovering.

Mässing, mattsvart eller läder – olika stilar sätter olika ton

När du mätt hålen börjar det roliga: att bestämma stilen. Här finns ingen objektiv sanning, men några saker är värda att känna till.

Modernt skandinaviskt betyder enkla streck i borstad rostfri eller mattsvart finish. Diamantskuren yta på handtag ger ett exklusivt intryck utan att ta över. Mässing finns i flera utföranden: blank putsade yta eller en borstad finish som får ett patinerat utseende med tiden. Borstat utförande är praktiskt om du har småbarn eller bara inte orkar putsa varje vecka.

Den lantliga och rustika stilen lutar sig mot material som gjutjärn, läder med metallinfattning, smidda former som tål lite slitage utan att bli fula. Gjutjärn är dessutom robust och återvinningsbart. För den klassiska stilen är blankförnicklat eller borstad mässing i traditionell oval form annars säkrast.

En del väljer att blanda metaller. Mässing och svart i samma kök. Eller guld och silver. Mixen bryter monotonin och får köket att kännas mer personligt än om allt matchar.

Ett råd: titta på vad du redan har på blandare, ljusarmaturer och vitvaror. Plocka upp en av tonerna i det nya beslaget så håller helheten ihop. Ett mässingshandtag bredvid en mattsvart spishäll fungerar bra. Tre olika metaller på samma vägg gör det kanske inte.

Verktyg, mall och borr – se till att det blir snyggt

När stilen väl är vald handlar resten om att få placeringen rak. Gör Det Självs steg-för-steg-guide listar vad som behövs: en skruvmejsel, ett måttband och – om du ändrar c/c-måttet – en borr. Använd skruvmejsel snarare än skruvdragare när du drar åt skruvarna. Gängan i tunna luckor är känslig mot för intensiva vridmoment.

Tricket som proffsen använder vid borrning är en hålmall. Klipp ut en bit kartong eller masonit som täcker luckan, markera hålens exakta avstånd och använd samma mall på alla luckor. Då hamnar alla handtag på exakt samma avstånd från luckkanten. Utan mall är det nästan omöjligt att få det rakt på arton luckor i följd. Borrar du nya hål, så borra inifrån och ut. Då flisar inte lacken på framsidan. Tejp över borrpunkten på utsidan hjälper också.



Med bra utrustning och rutiner kan du klara målet att få ditt kök att piggt och nytt ut på en eftermiddag.