KVINNA TILL SJUKHUS – FICK JÄRNBALK ÖVER SIG

En kvinna i 50-årsåldern fick föras till sjukhus efter en arbetsplatsolycka. Hon ska ha fått en järnbalk över sig.

Det var vid elvatiden på torsdagen som händelsen inträffade i Västervik. Kvinnan ska ha befunnit sig i en butik på Ljunghedsvägen och då ska hon ha fått en järnbalk över sig.

– Det framgår inte här om hon var inne i butiken eller om det var någon varumottagning eller liknande, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Kvinnan fick föras med ambulans till sjukhuset i Västervik. Enligt en bulletin från regionen är kvinnan i 50-årsåldern. Hon ska vara lindrigt skadad och har inte behövt läggas in på vårdavdelning.

Rubriceringen är arbetsplatsolycka.

– Vi har haft en patrull på plats för att hålla förhör med övriga anställda och om det är någon som sett något. Jag vet inte det nu, men det hanteras som en arbetsplatsolycka.