Miljöpartiet jagar plats igen – så ställer man upp sitt lag

En kommunal satsning på vindkraft. Ökade krav på andelen miljöbilar. Bevara skolor med över 20 elever och håll öppet Fabriken samtliga kvällar. Det är några av Miljöpartiets förslag när man siktar på en comeback i höstens val.

Miljöpartiet ramlade ur kommunfullmäktige med minsta möjliga marginal i valet 2018. Fyra år senare försökte man ta sig in igen, men misslyckades.

Därefter har det varit oklart om partiet skulle ställa upp i höstens val. Nu är det helt klart att man kommer vara ett alternativ att rösta på för Vimmerbyborna.

Nu har man satt sin kommunlista inför kommunvalet i Vimmerby 2026. Toppar listan gör gymnasieläraren Mattias Berggren, som är 51 år gammal. Tvåa är den tidigare MP-ledamoten Annika Fundin, 39, som arbetar som stödassistent. Tredje plats har Lina Sällberg, som är 37 år gammal och legitimerad receptarie.

Det är dessa tre som ska ge Miljöpartiet en plats i Vimmerbypolitiken igen.

Stort valmanifest

Partiet har också gått ut med ett omfattande valmanifest. Bland annat vill man att kommunen utvecklar sitt miljöarbete. Det handlar om att öka andelen skyddad natur, öka medvetenheten och beredskapen mot mljöbrott, exempelvis avfallsdumpning. Vimmerby ska bli så självförsörjande som det bara går på energi, värme och lokalt producerad mat.

Biltrafiken i centrum ska minska och torget ska vara bilfritt året om. Dessutom ger man sig in i den ofta infekterade frågan om vindkraft och vill se en kommunal satsning på vindkraft där det är mest lämpligt ur en sammanvägd miljöhänsyn.

Andra förslag är se över avtalen kring Itsam och chefsstrukturen inom kommunen. Någon skattesänkning ser man inte är möjlig, men man vill se en bantad administration.

Annons:

Vill ha mer öppet på Fabriken

Bland andra förslag kan nämnas att man vill införa en e-panel i Vimmerby som en ny kanal för allmänheten att påverka. Miljöpartiet vill prova alternativa arbetstidsmodeller utifrån de anställdas behov och önskemål. Till exempel genom det så kallade 3-3-systemet. Det innebär att man arbetar tre dagar i följd och därefter är ledig i tre dagar. Det skulle betyda att man jobbar 85 procent.

MP vill att Allaktivitetshuset Fabriken ska vara öppet alla kvällar i veckan och även på helgerna. Byskolorna ska bevaras. Skolor med över 20 elever ska vara fredade från nedläggningshot.

Vi har sökt toppnamnet Mattias Berggren under kvällen och hoppas kunna återkomma med en intervju under morgondagen.