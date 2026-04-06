Regionen beviljar drygt 16 miljoner till sju olika projekt

Drygt 16,2 miljoner kronor beviljas av regionala utvecklingsnämnden till sju olika projekt i länet. Pengarna ska gå till att stärka regionens konkurrenskraft och utveckling.

Region Kalmar län har bidragsmedel som är avsedda att bidra till regionens utveckling. I år väljer man att satsa brett och regionala utvecklingsnämnden sa ja till att bevilja sammanlagt drygt 16,2 miljoner kronor ur så kallade 1:1-medel samt medel för särskilda satsningar.

I samtliga fall rör det sig om en delfinansiering medan andra aktörer står för resterande del.

– Vi lever i en värld där hög konkurrens sätter press på våra företag att kunna konkurrera. Vi har väldigt många smarta och innovativa företag i länet som levererar produkter och tjänster i världsklass. När vi har lite längre till många marknader behöver regionen prioritera rätt, inte minst för att våra små och medelstora företag ska kunna växa, säger Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Bland de största projekten som regionen väljer att finansiera finns projekt som ska stärka den digitala tillväxten hos små och medelstora företag. Det rör sig om 3,8 miljoner kronor. Till kompetenshöjande insatser för att höja resiliensen inom handeln och offentliga kök går 2,6 miljoner och för att utveckla trä-, möbel-, plast- och gummiindustrin i länet satsar man 2,5 miljoner kronor.

– Vi har aktörer, så som Linnéuniversitet och Almi, som är avgörande för företagens kompetensutveckling. Det är viktigt att regionen ser till att bidra. Det är därför det är så glädjande att vi kan bevilja projekt så som Linnéuniversitetets CIRDEM-projekt. Kalmar län har fortfarande outnyttjad potential, inte minst inom de gröna näringarna och tillverkningsindustrin, säger Malin Anell (S), regionala utvecklingsnämndens vice ordförande.

"Kalmar län ofta bortglömt"

SCV-majoriteten ser detta som avgörande för länets konkurrenskraft och utveckling.

– Det händer ofta att Kalmar län blir bortglömt eller ignorerat när myndigheter i Stockholm ska prioritera. De här pengarna som vi nu beviljar kommer komma våra invånare och företagare till nytta, direkt, utan några krusiduller, säger Jonny Andersson (V), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Sverigedemokraterna valde att yrka på att inte bevilja stöd till tre av projekten i regionala utvecklingsnämnden. Nedan kan du se listan över de sju projekt som får stöd.