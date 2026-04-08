Akut sjukdomsfall på Vimarskolan idag

Under förmiddagen larmades räddningstjänst och ambulans Vimarskolan. En medarbetare ska ha varit i akut behov av hjälp.

Det hela rörde sig alltså om ett sjukdomsärende och Vimmerby Tidning var först att rapportera om saken.

– Vi åkte upp med ambulans, men jag vet inte alls hur det har gått, säger Magnus Svahn vid räddningstjänsten.

Larmet kom in vid niotiden i morse. Skolan är stängd på grund av lov och fritidsverksamheten påverkas inte av sjukdomsfallet, enligt VT.

– Jag kan bara bekräfta att vi har haft ett sjukdomstillstånd hos en personal. Mer kan jag inte säga i dagsläget, men hänsyn till alla inblandade, säger verksamhetschefen Caroline Ålund till VT.