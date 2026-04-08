08 april 2026
CENTRAL BUTIK I VIMMERBY LÄGGS NED

Klädbutiken Home of Brands kommer läggas ned. Foto: Pressbild

NYHETER 08 april 2026 11.19

För tio år sedan öppnade Home of Brands i Vimmerby. Nu väljer man att avveckla verksamheten och stänga butiken.

År 2016 startade Simon Ringborg Fransson klädbutiken Home of Brands på Magasinsgatan 4 i Vimmerby. Butiken har genom årens lopp även drivit näthandel, men nu är resan över. 

Efter tio år väljer man att stänga butiken och genomför nu en utförsäljning av hela sitt kvarvarande lager. Utförsäljningen startar omgående och butiken håller öppet så länge lagret räcker.

Därefter stängs verksamheten permanent. Nätbutiken kommer vara öppen tills varorna är slut.

– Vi har drivit Home of Brands i tio år och det har varit en rolig resa, men vi har valt attavsluta den här verksamheten nu. Vi hoppas att Vimmerbyborna passar på att göra fynd under utförsäljningen, säger Simon Ringborg Fransson i ett pressmeddelande.

Klädbutiken har erbjudit både kläder och accessoarer från ett urval av kända varumärken. HÄR kan du läsa mer.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

