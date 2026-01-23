JUST NU: LARM OM BRAND PÅ INDUSTRI – "TRUCK SOM BRINNER"

Genrebild.
Foto: Bildbyrån
Enligt det initiala laret, som kom in till SOS Alarm vid strax efter klockan 12.30, ska det handla om en industribrand i Vimmerby, på Södra Industrigatan. Andra detaljer är ännu okända.
Räddningstjänstens ledningsoperatör uppger vid 12.55 att det är en truck som brinner.
– Men den står utanför byggnaden, så det är lugnt på platsen.
Är det någon spridningsrisk?
– Nej.
Finns det någon prognos för hur länge räddningstjänsten blir kvar på platsen?
– Nej, det har vi inte fått för tillfället.
Artikeln har uppdaterats.