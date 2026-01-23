JUST NU: LARM OM BRAND PÅ INDUSTRI – "TRUCK SOM BRINNER"

Räddningstjänsten har fått larm om brand i byggnad i Vimmerby.

Enligt det initiala laret, som kom in till SOS Alarm vid strax efter klockan 12.30, ska det handla om en industribrand i Vimmerby, på Södra Industrigatan. Andra detaljer är ännu okända.

Räddningstjänstens ledningsoperatör uppger vid 12.55 att det är en truck som brinner.

– Men den står utanför byggnaden, så det är lugnt på platsen.

Är det någon spridningsrisk?

– Nej.

Finns det någon prognos för hur länge räddningstjänsten blir kvar på platsen?

– Nej, det har vi inte fått för tillfället.

Artikeln har uppdaterats.