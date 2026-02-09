Ungdomar ringde in larm om brand vid kyrkan – "Hittar inget"

Räddningstjänsten har fått larm om brand ute i centrala Vimmerby.

Enligt larmet, som inkom klockan 16.12, ska det röra sig om en brand vid kyrkan i Vimmerby. Ärendeomfattningen är hög.

Det visar sig vara lugnt på platsen, vår reporter Simon Henriksson kan inte se varken räddningstjänstens personal eller fordon vid kyrkan.

Insatsledare Magnus Svahn säger sig också ha varit på plats, utan att kunna se något spår av en brand.

– Det var några yngre killar som ringde in och sa sig se rök runt Vimmerby kyrka. De ska ha varit i Svinhagen någonstans, men jag har åkt runt och inte sett någonting.

Bedömer du att det är en tjuvringning?

– Det kan jag inte säga. De kan ha sett skorstenen på Arla eller rök från Värmeverket. Jag utgår från det, i nuläget i alla fall.

Vid 16.40 uppgav han sig vara tillbaka på stationen.

– Det är så mycket folk i rörelse nu, så är det något som hänt borde någon mer ringa, lugnar han.

Artikeln har uppdaterats.