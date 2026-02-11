11 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

JUST NU: BIL HAMNADE PÅ TAKET I OLYCKA

En bil hamnade på taket på riksvägen under onsdagen. Genrebild. Foto: Arkivbild

JUST NU: BIL HAMNADE PÅ TAKET I OLYCKA

BLÅLJUS 11 februari 2026 19.07
Vid 18.30 inträffade en trafikolycka på riksväg 23/34 mellan Vimmerby och Storebro.

Annons:

Bilen hamnade på taket och det ska vara halt på platsen. En person färdades i bilen och undersöktes av ambulanspersonal på plats. Trafiken påverkas av händelsen. Vid 19.14 meddelade räddningstjänsten att insatsen precis avslutats. Bilen inträffade i samband med en omkörning av en lastbil. Personen i bilen behövde inte följa med ambulans till sjukhus.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt