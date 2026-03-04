JUST NU: LARM OM EXPLOSION UTOMHUS I VÄSTERVIK

SOS Alarm har just mottagit ett larm om en explosion utomhus i Västervik.

Larmet kom in klockan 22.31 på tisdagskvällen och platsen för explosionen ska vara i närheten av fotbollsplanen på Böklensved/LF Arena.

Ärendeomfattningen beskrivs som hög, men ännu har vi ingen mer informarion om händelsen.

Uppdatering klockan 22.50:

Enligt SOS Alarms händelseinfo var det en boende i närheten som hörde en kraftig smäll, såg rök över fotbollsplanen och ringde 112. Räddningstjänsten har varit på plats. Man hittade rester av pyroteknik men kunde konstatera att det inte har varit någon brand eller liknande. Ärendet är avblåst och räddningstjänsten har återvänt till stationen.