KÖRDE IHJÄL KVINNA I GRANNLÄNET – MAN GRIPEN FÖR FLERA BROTT

Sent på lördagen blev två personer påkörda av en personbil. En kvinna avled av sina skador och en man i 80-årsåldern är gripen för flera brott, däribland grovt rattfylleri.

Det var vid 23.30-tiden i lördags kväll som en allvarlig trafikolycka inträffade på en mindre väg norr om Skeda Udde utanför Linköping.

Två personer – en kvinna i 60-årsåldern och en man i 85-årsåldern – hade då blivit påkörda av en personbil.

Kvinnan avled av sina skador och hennes anhöriga har blivit underrättade. Mannen fick föras till sjukhus med allvarliga skador men var både vaken och talbar.

Föraren till personbilen, en man i 80-årsåldern, greps efter händelsen och är misstänkt för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada.