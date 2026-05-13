BYGGNAD I HULTSFREDS KOMMUN HELT ÖVERTÄND

Räddningstjänsten har larmats om en brand i byggnad. Vid 15.18 meddelade presstjänsten att fastigheten är helt övertänd.

Larmet kom vid 14.55-tiden på onsdagen. Vid Stighult utanför Målilla har det börjat brinna i en byggnad som mäter cirka 15x20 meter. Byggnaden är i trä och helt övertänd. Räddningstjänsten är framme och arbetar främst med att förhindra spridning till närliggande byggnader.

Det handlar inte om något bostadshus, men vad det är för typ av byggnad vet inte presstalespersonen. I närheten finns det däremot en villa, men den ska inte vara i farozonen.

Övriga omständigheter är okända.

Artikeln uppdaterades 15.21 och kommer att uppdateras igen.