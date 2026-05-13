VH-bekantingar byter klubb efter allsvenska avancemanget

Tidigare Vimmerby Hockey-spelaren Carl Sjöberg lämnar allsvenska nykomlingen Visby/Roma till förmån för Tranås AIF. Detsamma gäller backen Simon Lindblom, som gick upp med VH våren 2024 och Visby/Roma i år. Foto: Ossian Mathiasson

Tidigare Vimmerby Hockey-spelarna Simon Lindblom och Carl Sjöberg gick nyligen upp i Hockeyallsvenskan med Visby/Roma. Nu står det klart att duon lämnar allsvenska nykomlingen och går till Hockeyettan-klubben Tranås AIF till kommande säsong.

Både Simon Lindblom och Carl Sjöberg gick upp i Hockeyallsvenskan med Vimmerby Hockey våren 2024 och gjorde nu, två säsonger senare, om den imponerande bedriften med Visby/Roma.

Ingen av de två spelarna hänger med Visby/Roma upp i Hockeyallsvenskan. Hockeyettan-klubben Tranås AIF har lagt beslag om duons påskrifter till kommande säsong.

Klubbchefen Stefan Fransson kommenterar värvningarna på följande sätt på klubbens sociala medier:

”Simon är en smart tvåvägsback med bra fart på rören. Han hittar öppnande passningar och gillar att följa med i anfallen. Det ska bli kul att följa Simons resa hos oss”, säger klubbchefen Stefan Fransson.

”Carl är en karaktärsspelare med stor potential som kommer att passa perfekt in i laget med sitt driv, både på och utanför isen. Han är en tvåvägscenter och en bra tekare. Det ska bli riktigt kul att se Carl i TAIF-tröjan”, säger Stefan Fransson.

Johan Norberg, backen som också var med om Vimmerbys uppflyttning till Hockeyallsvenskan säsongen 2023/24, är klar för ytterligare en säsong i Tranås AIF.

"Johan är en stabil och hårt spelande back som alltid ger allt för laget. Det känns väldigt bra att Johan fortsätter hos oss", säger Stefan Fransson.

