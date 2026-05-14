Började brinna i skorsten: "Något har hänt"

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om brand i byggnad i Rosenfors i Hultsfreds kommun.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.55 på torsdagen.

– Det är en tvåplansvilla där man eldat i en normal eldstad. Sedan har det börjat brinna i skorstenen och något har hänt, för man har fått rökutveckling på vind och plan två. Det är det läget vi har nu, vi har precis kommit dit, säger Ulf Bowein vid räddningstjänsten.

Det är ingen pågående öppen brand i bostaden.

– Men vi har rökutveckling. Så vi frilägger murstocken och bryter upp för att se så vi inte har några glödbränder eller liknande. Det kommer ta en stund, säger Bowein vid 14.25-tiden.

Texten kommer uppdateras igen.