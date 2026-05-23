POJKE VÅRDAS PÅ IVA EFTER DEN ALLVARLIGA OLYCKAN I VÄSTERVIK

Vid 21.20 larmades räddningstjänsten till en singelolycka på Hornsvägen i Västervik.

Vid 21.45 meddelar räddningstjänstens presstjänst att det handlar om en mycket allvarlig olycka. Två personer befann sig i bilen och de körde av vägen av okänd anledning. I diket kolliderade fordonet med ett träd och bilen var stående på sidan när blåljuspersonal kom fram.

En av personerna i bilen kunde ta sig ur och klarade sig oskadd. Den andra var fastklämd, men har nu förts till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart.

Trafiken har påverkats av händelsen, men vägen bedöms kunna öppnas igen senast 22.00.

Efter midnatt meddelade Region Kalmar att en pojke i 15-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelningen. Han har allvarliga skador. Pojken är hemmahörande i norra delen av Kalmar län.

