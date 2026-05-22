Bexell poängräddare i derbyt – fick med HT-spelare i firandet

Rasmus Bexell lyckades få med sig en HT-spelare vid 1-1-målet. Foto: Simon Henriksson

Att Rasmus Bexell skulle bli poängräddare för Gullringen var ingen högoddsare. Att han skulle bli det på en fast situation var kanske dagens lägsta odds. – Det spelar ingen roll när vi spelar som vi gör, säger 1-1-nickaren.

Efter en mycket svag första halvlek hittade Gullringens GoIF mer rätt efter paus. Till slut fick man till en hörna och Martin Höglind prickade Rasmus Bexells huvud. 1-1 på tavlan i minut 87.

Men forwardsbjässen var inte alls nöjd med sitt eget lag.

– Det är dåligt igen. Jag vet inte vad det är. Vi måste hitta på något, göra något och bryta något. Det kan inte se ut så här, säger Rasmus Bexell.

Ni såg glödlösa ut och gav liksom bort spelet i första?

– Ingenting har vi. Jag vet inte, men vi får kanske samla laget och göra något. Vi kan inte bara spela 45 minuter fotboll. Det var en uppryckning i andra, men det var inte hundra bra då heller. Jag tycker att avbytarna som kommer in gör det bra. "Basse" (Sebasthian Swartz) var en injektion, snackar och håller i boll. Herman (Lynbech) gör det också bra. Men vi måste hitta på något. Jag vet inte vad. Vi löser det inte och måste hitta på något. Det funkar inte att spela i 45 minuter.

"Ska jag sätta tio av tio gånger"

Rasmus Bexell hade Gullringens enda målchans i första halvlek. En nick som han oftast sätter relativt omarkerad gick dock över.

– Det är självförtroendemässigt. Den ska jag sätta dit, tio av tio gånger.

Men den långe nickspecialisten fick sin revansch. I den 87:e minuten kunde han som nämnt kvittera med skallen.

– Det är skönt att få göra ett, men det spelar ingen roll när vi spelar som vi gör.

"Tänkte jag inte på"

I firandet lyckades Rasmus Bexell få med sig en Hjorted/Totebo-spelare. Avsiktligt eller inte?

– Kanske jag fick i gröten? Det tänkte jag inte på.

Jag tänkte att det var ett svar på deras hetsande?

– Det gjorde dem och det är derby. Hela långsidan hos dem skriker så fort det är en brytning. Det var knäpptyst hos oss. Där måste vi upp. Vi måste ge energi och där är vi inte nu. Vi äldre får sätta oss ned och göra något. Som det är nu funkar det inte.

På tilläggstid fick Gullringen ytterligare en hörna och det går att ana att HT var ordentligt oroliga där.

– Den sitter kvar på näthinnan. Deras spelare gjorde det bra. Jag tryckte inte bort honom precis innan som jag brukar, jag vet inte varför.