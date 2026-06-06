LÄNET: EFTER NATTENS OLYCKA – UNG MAN FLYTTAD FRÅN IVA

En allvarlig händelse inträffade i Långemåla i Högsby kommun inatt. En ung man från norra länet vårdades först på intensiven, men har nu flyttats till vanlig vårdavdelning.

Det var vid 02.40-tiden som en personbil körde av vägen och ut på en åker. I samband med det började också bilen att brinna.

Föraren av bilen lyckades ta sig ur den, men mannen – som är i 20-årsåldern – misstänks för grov vårdslöshet i trafik samt grovt rattfylleri, enligt polisen.

Mannen fördes med ambulans till Länssjukhuset i Kalmar. Mannen, som är hemmahörande i norra länsdelen, är allvarligt skadad och vårdas nu på intensiven, enligt regionen.

Uppdatering, 18.00:

Regionens pressjour uppger för vår tidning att mannen ska ha flyttats från intensiven till vanlig vårdavdelning.

– Jag kan inte kommentera mer än det, men det brukar vara ett gott tecken när man inte längre är i behov av intensivvård, uppger pressjouren.

Mannen ska vara hemmahörande i Vimmerby kommun, enligt uppgifter.