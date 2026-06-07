LÄNET: Person inlagd på IVA efter trafikolycka

Två personbilar har kolliderat på E22 i höjd med Mönsterås. Vägen var tidigare avstängd och en person vårdas på intensiven med allvarliga skador.

Olyckan inträffade vid 10-tiden och totalt tre personer var inblandade.

"Oklart gällande personskador", skriver polisen på sin hemsida.

Efter krocken på söndagsförmiddagen hålls nu E22 helt stängd i norrgående riktning och beräknas vara så fram till 11.20-tiden. Detta kommunicerades vid 10.20-tiden.

Tre personer fördes till sjukhus med ambulans efter trafikolyckan.

Vid 14.15-tiden gick regionen ut med information om de tre personernas skadeläge. En person i 70-årsåldern är allvarligt skadad och vårdas nu på intensiven. De två andra, som är i 80- respektive 70-årsåldern, klarade sig med lindriga skador.