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LÄNET: Person inlagd på IVA efter trafikolycka

LÄNET: Person inlagd på IVA efter trafikolycka

BLÅLJUS 07 juni 2026 14.48

Två personbilar har kolliderat på E22 i höjd med Mönsterås. Vägen var tidigare avstängd och en person vårdas på intensiven med allvarliga skador.

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Olyckan inträffade vid 10-tiden och totalt tre personer var inblandade. 

"Oklart gällande personskador", skriver polisen på sin hemsida. 

Efter krocken på söndagsförmiddagen hålls nu E22 helt stängd i norrgående riktning och beräknas vara så fram till 11.20-tiden. Detta kommunicerades vid 10.20-tiden.

Tre personer fördes till sjukhus med ambulans efter trafikolyckan. 

Vid 14.15-tiden gick regionen ut med information om de tre personernas skadeläge. En person i 70-årsåldern är allvarligt skadad och vårdas nu på intensiven. De två andra, som är i 80- respektive 70-årsåldern, klarade sig med lindriga skador.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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