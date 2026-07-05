Lugnande besked – föraren lindrigt skadad efter olyckan i Södra Vi

En trafikolycka med mindre motorfordon ska ha inträffat i Södra Vi. Genrebild. Foto: Ossian Mathiasson

Räddningstjänsten larmades vid klockan 20.25 till en adress i Södra Vi efter en trafikolycka. En person uppges ha fått följa med ambulans till sjukhus.

Enligt larmet är det i korsningen Stationsallén och Norra Storgatan som olyckan inträffat. Det ska vara ett mindre motorfordon inblandat.

Uppdatering klockan 21.00:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det en personbil och en mindre motorcykel eller moped, det är lite oklart, som kolliderat.

– Det ska vara två drabbade personer, varav den ena fått medfölja ambulans till Västerviks sjukhus. Det finns inga uppgifter om det är bilisten eller föraren av det andra fordonet, säger operatören.

Båda personerna uppges ha varit vakna och talbara. Vi uppföljningen hade båda inblandade lämnat olycksplatsen.

Uppdatering klockan 21.45:

Polisen har uppgifter om att det rör sig om en personbil som kört på en motorcykel. Föraren är en man i 25-årsåldern.

– I nuläget är ingen delgiven någon misstanke om brott, utan olyckan kommer att utredas, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisen.

Enligt Region Kalmars uppdatering, gjord i natt, var personen lindrigt skadad och behövde inte läggas in för vård. Föraren är hemmahörande i norra länsdelen.