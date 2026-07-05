Länets moderater höll val-kickoff i Överum

På måndagen samlades sexton av länets moderater i Överum för att presentera sin valkampanj och hur man ska presentera sina politiska förslag inför valet. I gruppen som träffades ingick politiker på olika nivåer: både de på kommunala, regionala och riksdagslistorna.

Det var Västerviksmoderaterna genom Marianne Hennel som hade bjudit in till träffen och där presenterades programmen och valfrågorna. Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson gick igenom ämnen som trygghet i samhället, arbetslöshet och kommunal ekonomi som exempel där Västerviks moderater har fått igenom positiva förändringar.

Han berättade hur man tidigare övervägt att hålla stadsbiblioteket stängt på grund av allt stök men att man infört rutiner för trygghet där man håller ett möte varje fredag mellan olika aktörer i kommunen för att se var otrygghet kan komma att uppstå. Han berättade också att man gått från två till sex fältare som finns ute bland yngre och vikten av att stävja problemen genom samarbete.

- Jag kan bara ta en dagsfärsk fråga, vi har ovanligt lite vandalisering just nu. Man kan tycka att det kanske är en tillfällighet, och det kan det vara, men jag kan säga att det beror också på att man känner sig sysselsatt, man är motiverad. När jag säger trygghet så måste man jobba med det – och det gör vi verkligen. Genom samarbetet med andra myndigheter, ihop med föreningslivet och näringslivet och regionen. Det har gett konkret effekt.

Vill ha vårdtrygghet genom tillgänglighet

Regionalt toppas den moderata listan av regionrådet Malin Sjölander och hon berättade om tillgänglighet och trygghet i vården som sina hjärtefrågor. Framförallt en säker tillgänglighet på 1177.

Hon tog även upp Västerviks sjukhus förlossningsavdelning som har rekryteringsproblem. Sjölander befarar att leda till en sommarstängning som sedan blir permanent. Utmaningen enligt henne var att regionen kommer behöva jobba hårt för att rekrytera personal. Varje pensionsavgång i verksamheterna kommer som hon beskrev det "ersättas av en halv person".

- Trygghet för mig är också tillgänglighet. Den första frågan som kanske är den viktigaste av dem alla är att vi har en säker och trygg tillgänglighet till 1177 på telefon. För det är ingången till sjukvården för väldigt, väldigt många och kanske de som är skörast. Till exempel äldre.

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Rättvisare infrastruktursatsningar och insatser i skolan

Olle Olson från Kalmar och Jon Sjölander från Västervik står med som etta respektive trea på länslistan till riksdagen. Sjölander tog upp infrastrukturfrågan och vill se en mer gynnsam fördelning till Kalmar län.

- Det här länet har ju haft alldeles för många år där vi, enligt oss, har blivit orättvist fördelade. När det gäller infrastruktur och pengar.

Olson framhöll tryggheten och ordningen i skolan som några av de viktigaste frågorna i valet. Han kritiserade hur insatser sätts in för sent under högstadiet och vill se att elever som har olika typer av diagnoser eller problem i hemmet ska få hjälp redan i lågstadiet.

- Vi kan ha vilka läroplaner och betygssystem vi vill och de kan vara utformade hur bra som helst men funkar inte tryggheten i klassrummen så faller allt det andra. Så vi fokuserar mycket på trygghetsåtgärder.

Kvällen avslutades med att man i grupper gick en dörrknackarpromenad i Överum.