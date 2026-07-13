Flaggvakten Dick Berg ser till att alla tävlar säkert

Har man tittat ut mot funktionärsposteringen vid speakertornet har man antagligen sett honom hålla ut flaggorna - Dick Berg är en av funktionärerna längs banan som ser till att tävlingarna körs säkert. Som flaggvakt ska han signalera till tävlande att det finns hinder i form av en bil som fått stopp eller att hans kollegor kanske hjälper någon att ta sig ur en kraschad bil.

Längs banan i Gnagaredalen finns fem posteringar med banfunktionärer. De som ser till att hjälpa till när bilar fått stopp, sanerar olja, får motorbrand eller i värsta fall hålla upp insynsskydd så sjukvårdare kan hjälpa någon skadad. Vid varje postering finns även en flaggvakt som ska sköta signaleringen. Dick Berg berättar att han jobbat som flaggvakt vid första posteringen i tre år och innan dess var han med på postering fyra mellan 2002 till 2017.

Uppsättningen av flaggor är relativt självklart. Gröna flaggor höjs innan ett heat vid varje postering för att signalera att allt är redo. Röda flaggor betyder att ett race avbryts och att alal tävlande ska köra in i depå. Gula flaggor varnar men där finns det två varianter - enkel eller dubbel flagga.

Vad gör du på posteringen?

- Nu är jag flaggvakt och innan var jag en av de som knuffade på bilar. Mitt jobb är att se till att mina funktionärer jobbar tryggt och säkert på banan så det är mycket att tänka på. Antingen en gul eller två gula flaggor.

Vad är skillnaden mellan en eller två uthängda gulflaggor?

- Två gula flaggor betyder att förare och funktionärer är ute på banan. En gul flagga är att det bara är ett fordon men inga funktionärer i närheten av bilen.

Hur tycker du att förarna respekterar gulflaggan?

- En del respekterar dem jättebra, saktar ner och tar det lugnt. Så gasar de på efter de passerat hindret.