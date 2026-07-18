Pippi Långstrump på turné med allsångsteater i sommar

Det blir allsångsteater med Pippi Långstrump på många ställen i Sverige i sommar, bland annat i Gamleby. Foto: Lisa Lindkvist/Pressbild

Pippi Långstrump beger sig ut på turné med Fröken Prysselius och poliserna Kling och Klang i sommar. Barnfamiljer bjuds in att sjunga med i kända låtar från Astrid Lindgrens sångskatt.

Allsången leds i sedvanlig ordning av Fröken Prysselius som med sina följeslagare Kling och Klang bjuder på välkända repliker och underhållande situationer. Pippi Långstrump ställer till det för Fröken Prysselius i förberedelserna.

"Det är förstås en dröm, att få åka runt och gestalta den stora idolen för så många barn genom så många tider. Pippi Långstrump! Och att få göra det i den här formen, där barnen får sjunga med i Astrids sånger är helt unikt, säger Elise Nestor, som spelar Pippi Långstrump, i ett pressmeddelande.

Föreställningen presenteras på turné med Folkets Hus och Parker i samarbete med Teater Pegasus Produktion och med tillstånd av Astrid Lindgren AB.

Turnén består av 16 stopp, startar nästa vecka och avslutas i början av september. ”Kom och sjung med Pippi Långstrump” har premiär i Örebro den 21 juli och kommer till Folkets park i Gamleby några dagar senare, fredagen den 24 juli.