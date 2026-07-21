LIVE: Dackarna kör dubbla matcher mot Indianerna – följ rond ett här

Segern mot Rospiggarna för två veckor sedan har placerat Dackarna på säker slutspelsmark. Nu är det dags för Morgan Anderssons gäng att möta ett formstarkt Indianerna både tisdag och onsdag.

Dackarna mötte både Eskilstuna Smederna och Rospiggarna på bortaplan för två veckor sedan. Det blev förlust med 38–52 mot Smederna på tisdagen och seger med 49–41 mot Rospiggarna på onsdagen.

Nu går Dackarna in i ett intensivt dubbelmöte med fem viktiga poäng att köra om. Ett formstarkt Indianerna står för motståndet. Rond ett körs i Kumla i kväll och rond två i Målilla i morgon. Indianerna kommer till matchen med sex raka segrar och ställer upp med samma lag som de har använt sig av under de senaste veckorna.

Dackarna har haft en skadefylld säsong och tvingas köra rider replacement för Artem Laguta i tisdagens match. Värt att notera är att Patryk Dudek inte finns tillgänglig i någon av veckans två matcher.

Indianernas startsjua: 1) Szymon Wozniak, 2) Oliver Berntzon, 3) Krzysztof Buczkowski, 4) Kai Huckenbeck, 5) Przemyslaw Pawlicki, 6) Jonatan Grahn, 7) Rasmus Karlsson

Dackarnas startsjua: 1) Jakub Krawczyk, 2) Tomas H Jonasson, 3) Artem Laguta (R/R), 4) Andreas Lyager, 5) Timo Lahti, 6)n Sammy Van Dyck, 7) Avon Van Dyck.