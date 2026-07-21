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JUST NU: Larm om djurräddning i Vimmerby kommun

Foto: Ossian Mathiasson

JUST NU: Larm om djurräddning i Vimmerby kommun

BLÅLJUS 21 juli 2026 12.41

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om djurräddning vid sjön Yxern i Vimmerby kommun.

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Larmet inkom till SOS Alarm klockan 12.29 på tisdagen.

Det ska röra sig om djurräddning av större tamdjur i Mantebo vid sjön Yxern.

Texten uppdateras.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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