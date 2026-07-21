JUST NU: Larm om djurräddning i Vimmerby kommun

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Foto: Ossian Mathiasson
Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om djurräddning vid sjön Yxern i Vimmerby kommun.
Larmet inkom till SOS Alarm klockan 12.29 på tisdagen.
Det ska röra sig om djurräddning av större tamdjur i Mantebo vid sjön Yxern.
Texten uppdateras.
Ossian Mathiasson
ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se
070 378 71 16
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