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TJUR SITTER FAST I KÄRR – RÄDDNINGSTJÄNSTEN PÅ PLATS

Foto: Ossian Mathiasson

TJUR SITTER FAST I KÄRR – RÄDDNINGSTJÄNSTEN PÅ PLATS

BLÅLJUS 21 juli 2026 12.41

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om djurräddning vid sjön Yxern i Vimmerby kommun.

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Larmet inkom till SOS Alarm klockan 12.29 på tisdagen.

Det ska röra sig om djurräddning av större tamdjur i Mantebo vid sjön Yxern.

Uppdatering 13.05: 

Det rör sig om en tjur som har gått ner i ett kärr. Räddningstjänsten är framme på platsen och arbertar med att få loss tjuren.

Uppdatering 14:00:

Tjuren är fortfarande kvar i kärret. Räddningstjänsten håller på och försöker få upp den med hjälp av rep och en traktor. 

– Jag har inte fått bekräftat än att den är uppe, men den är på väg upp ur kärret, säger operatören. 

Texten uppdateras.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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