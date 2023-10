FJÄRRVÄRMETAXAN CHOCKHÖJS – HANDLAR OM 25 PROCENT

Hela hösten har det rapporterats om att kraftigt stigande priser på fjärrvärme väntar på många håll i landet. Inför 2023 valde Vimmerby Energi- och Miljö AB att höja fjärrvärmetaxan med blygsamma två procent. Det var en låg höjning jämfört med många andra.

2023 har VEMAB budgeterade intäkter på 77,7 miljoner kronor. 2024 behöver man öka intäkterna med 19,4 miljoner kronor enligt prognosen, uppger vd:n Olle Fogelin. Det går inte att beskriva på något annat sätt än en chockhöjning och det motsvarar nästan exakt 25 procent.

– Alla pratar om procent, men vi måste ha med oss vad vi kommer ifrån och då är det kronor och ören. Utgår man bara från procent får man inte med historiken, där vi har haft väldigt billiga och låga priser. Att prata om procent blir missvisande, säger Olle Fogelin.

Han menar att VEMAB måste få till en stor intäktsökning.

– Många olika faktorer slår åt negativa håll samtidigt. Vi måste parera det här och i dialog med vår ägare, som vi ska leverera avkastning till, har styrelsen tagit beslut om att öka intäktsnivån med 19,4 miljoner kronor nästa år. Det är kopplat till ägardirektivet. Renhållningen är taxestyrd och ska gå plusminusnoll, VA-verksamheten är också plusminusnoll och elhandeln är tuffa marginaler. Vi ska leverera avkastning till ägaren och då får vi titta på fjärr- och närvärmen. Det är inte så enkelt att hitta andra vägar.

"Inget vi önskar"

Mycket är fortsatt osäkert om hur elpriset utvecklas under nästa år, men det här är den bästa prognos VEMAB har nu för vad man behöver få in via taxan.

– Vi får fördela ut det här på de taxor vi har, men vi ska göra det med god varsamhet.

VEMAB har cirka 2 000 abonnenter, varav 500 är närvärme, och bedömer att anslutningsgraden är god. Dessa kunder, med ordinarie värmetaxa, får vara med och betala för de 19,4 miljoner kronorna som VEMAB ska öka sina intäkter med.

– Det är tuffa tider och det här är inget vi önskar eller vill. Vi höjer inte av okänd anledning, utan vi gör det för att inte ha för stora röda siffror.

Vad innebär det här för den enskilde villaägaren?

– Det arbetet pågår nu. Vi behöver informera respektive kund den 31 oktober och de nya taxorna börjar gälla från 1 januari 2024. Men i dag kan vi inte säga hur många kronor dyrare det blir för en villa. Det kommer se olika ut i procent.

"Vill aldrig betala mer"

Som villaägare kan man kliva ur avtalet och skaffa sig en annan uppvärmning.

– Det vore inget bra fjärrvärmesystem, för det här bygger på god utnyttjandegrad. Vi får se framöver. Går det att höja intäkterna, så går det också att minska dem. Vi vet inte hur det kommer se ut framåt, men styrelsen kan inte chansa på att det blir billigare om tre år, säger Olle Fogelin.

Det här är en väldigt stor höjning. Hur tror du att reaktionerna blir?

– Man vill aldrig betala mer, det är klart. Det är inte bara de här bitarna som går upp. Matkassen i affären blir inte billigare. Det är inte så roligt.

Befarar ni en utveckling där kunder kan lämna?

– Jag kan inte värdera det. Elpriset förra året var något helt annat än nu. Extrema saker händer i samhället och vi vet inte vad som händer framöver.

Kan inte ge exempel

En genomsnittlig villaägare förbrukar 18 megawattimmar per år. 2023 var totalkostnaden 19 900 kronor och med den höjningen blev det cirka 33 kronor per månad.

Nu kan man inte ge något sådant exempel ännu.

– Vi måste fördela ut det här, men det kommer höjas en del. Vi har stött och blött det här en period och hade styrelsemöte häromdagen, där vi landade här. Siste oktober kommer vi meddela vad taxorna hamnar på för respektive nivå.

Vill vara rädda om systemet

Olle Fogelin trycker på att fjärrvärmesystemet är ett bra system, som man både vill vara rädda om och bevara.

– Det är ett hållbart sätt att värma bostäder och verksamheter. Fjärrvärmen kan också avlasta elnätet vid toppar och installerad utrustning är robust. Det är hållbart och bekymmersfritt.

Han visar också upp en jämförelse från Nils Holgersson-rapporten, där Vimmerby haft ett väldigt lågt pris i förhållande till andra, både i länet och i landet.

– Vi har varit duktiga på att hålla ett lågt pris. Vi har haft nära till bränslet och lyckats hålla låga priser, men nu står vi inför stora kostnadsökningar. Våra omkostnader ökar på grund av omvärldsläget och det är flera olika faktorer som samspelar. Det gäller för oss i Vimmerby också.

Går det att säga något om var man hamnar i länet efter det här?

– Det är helt omöjligt att svara på det just nu faktiskt. Det beror på vilka taxor man jämför.