SÅ MYCKET HÖJER VEMAB FJÄRRVÄRMETAXAN

Inför 2024 var det en chockhöjning med 25 procent. Det här året blev höjningen fem procent. Så blir det även inför 2026.

Vimmerby Energi- och Miljö AB, VEMAB, var tvungna att öka sina intäkter med 19,4 miljoner kronor inför 2024 och höjde då fjärrvärmetaxan med hela 25 procent.

Det här märktes förstås i Vimmerbybornas plånböcker och blev ordentligt uppmärksammat. Inför det här året blev det en historiskt sett relativt hög höjning, men betydligt blygsammare jämfört med föregående år.

Då höjdes taxan med fem procent. Likadan blir höjningen inför 2026.

Bolaget har nu valt att höja taxan för fjärrvärmen med fem procent även nästa år. För en snittvilla, som förbrukar 16 megawatt, innebär det 95 kronor per månad. Hela kollektivet får fem procent i höjning.

