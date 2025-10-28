VEMAB hade behövt höja taxan mer: "Agerar krockkudde"

Marknadschefen Carolina Edgren säger att man fortsätter att agera krockkudde och egentligen behövt höja fjärrvärmetaxan med mer än fem procent. Foto: Simon Henriksson

Efter chockhöjningen på 25 procent inför 2024 var höjningen blygsammare inför i år. Likadant blir det inför 2026. Då höjs fjärrvärmetaxan med fem procent. – Vi fortsätter agera krockkudde, säger marknadschefen Carolina Edgren.

Det blev ordentligt uppmärksammat när Vimmerby Energi- och Miljö AB höjde fjärrvärmetaxan med i snitt 25 procent inför förra året. Chockhöjningen väckte förstås stora reaktioner.

Det kommunala bostadsbolaget Vimarhem, alltså systerbolaget i den kommunala sfären, fick 40 procent dyrare taxa för fjärrvärmen. Det här jublade man inte över och Vimarhem tog VEMAB till fjärrvärmenämnden.

Hela 17 andra bolag gjorde också detta. Vimmerby var inte unikt och det här gjorde att nämnden hade så pass mycket att göra att det dröjde länge innan ett utslag kom.

Det kostade VEMAB stora pengar eftersom de inte fick igenom höjningen förrän besked i frågan hade kommit.

Nu har fjärrvärmetaxan för 2026 bestämts höjas med fem procent. Samma höjning skedde inför 2025.

– Fjärrvärmen är en viktig resurs som avlastar vårt elnät. Hade vi inte haft fjärrvärmen hade vi behövt investera i vårt elnät om fjärrvärmen ersattes med värmepumpar exempelvis. Därför måste vi vara jättemåna om att ha kvar konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmen. Skulle detta flyttas över till elsidan hade vi haft motsvarande kostnad på kunden i den sidan och vi hade behövt förstärka vårt elnät för stora pengar, säger marknadschefen Carolina Edgren.

Hade behövt höja mer

Höjningen på fem procent är generell och gäller för hela fjärrvärmekollektivet.

– Vi har i år valt att justera både den fasta och rörliga avgiften. Förra året gjorde vi skillnad på villor och verksamhet, men alla verksamheter får också fem procent och det blir fem procent rakt över.

För en typvilla, som förbrukar 16 megawatt, innebär det 95 kronor i månaden. För en mindre villa, som förbrukar tio megawatt, innebär det 69 kronor i månaden och för en ännu större som förbrukar 20 megawatt handlar det om 113 kronor i månaden.

För en verksamhet som förbrukar 193 megawatt, som är jämställt med Nils Holgersson-huset, handlar det om 807 kronor per månad.

– Vi gör ett negativt resultat i år och det ser ungefär likadant ut inför nästa år. Den här justeringen av taxan gör att vi inte gör något resultat på fjärrvärmen 2026 heller. Vi fortsätter agera krockkudde. Vi fick ganska mycket kritik för höjningen inför 2024, men det var så vi agerade det året. Vi tog till oss av kritiken från kunderna och har i dialog med våra ägare försökt att mildra effekten och kunna ha en lägre taxehöjning.

Vad hade ni behövt höja med för att få kostnadstäckning?

– I storleksordningen elva procent för att nå avkastningskravet, så det är mer än en halvering, säger VEMAB:s vd Olle Fogelin.

Har ni varit nära att höja mer?

– Kommunen ställer krav på oss att avkasta i vissa nivåer och vi har att rätta oss efter det. Det har skett en dialog med ägaren och vi har föreslagit att det inte är lämpligt att gå så hårt fram och det har vi fått jättefint gehör för. Man är beredd att ta krockkuddeeffekten.

Blir nytt tufft år ekonomiskt

Olle Fogelin säger att man i Vimmerby kommun har ett fint och välutbyggt värmenät.

– Men vi sitter i ett bränsleslag och det är biobränsle. Vi åker med upp och ned. Det är svårt att sätta vår möjlighet att kompensera för det i budgetarbetet. Elpriset går upp och ned. Vi har sett att det varit uppe på sju kronor kilowatten för att sedan vara nere på några ören igen. Där ska vi hitta en budgeterad nivå för den el vi producerar. Generellt är högre elpriser positivt för fjärrvärmen, men samtidigt är det negativt för elhandelsbolaget om prisnivån är högre än kalkylerat. Det är många värden att värdera och försöka manövrera oss fram i.

Förhoppningen är att hamna bättre i den kommande Nils Holgersson-rapporten.

– Vi kommer få ta ett tufft ekonomiskt år till, men det är en bra tanke från ägaren om att vara mån om kundkollektivet. Vi tror, när vi faktiskt håller igen, att vi kommer ligga bättre till i Nils Holgersson.

Mellan 2024 och 2025 klättrade man drygt 20 placeringar och ligger nu på plats 177. Innan den grova höjningen inför 2024 låg man kring plats 60.