DELAR AV STORGATAN STÄNGS AV EFTER BRANDEN

Delar av Storgatan i Hultsfred stängs nu av efter branden. Foto: Rasmus Nilsson

Drygt en vecka har gått sedan den allvarliga branden i Hultsfred. Den brandtekniska undersökningen fortsätter under veckan och nu kommer beskedet att delar av Storgatan blir avstängd tills vidare.

Det går Hultsfreds kommun ut med under tisdagsmorgonen.

"På grund av den brand som inträffade den 4 augusti kommer del av Storgatan att vara avstängd tills vidare av säkerhetsskäl", skriver man.

Avstängningen gäller vid den branddrabbade fastigheten och där är det för stunden inte möjligt att passera sträckan med fordon. Gångtrafik är tillåten på Storgatans västra sida.

"Fordonstrafik leds om enligt anvisningar på plats. Tack för er förståelse", skriver kommunen.